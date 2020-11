Kakva je strategija na stolu u slučaju da nove mjere u borbi protiv koronavirusa ne budu djelovale reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici otkrio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

O planu Nacionalnog stožera ako brojke novih slučajeva i nakon pooštravanja mjera ne počnu padati za Dnevnik Nove TV govorio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

"Mi smo uzeli strategiju da kontinuirano razgovaramo o mjerama. Ako uočimo izvor ili žarišta odmah reagiramo i na nacionalnoj razini se donose mjere, ali uz mogućnost da županijski stožeri i lokalni stožeri donesu strože mjere na svojoj lokaciji prema svojoj situaciji", rekao je Capak.

Dodaje kako na nacionalnoj razini mjerama nisu dotakli sport ni škole.

"Ako se pokaže da negdje imamo takav problem onda ćemo razgovarati o tome s nadležnim resorima. To se kontinuirano promatra i ako bude potrebe razgovarat ćemo s Ministarstvom turizma i športa, s ministrom Fuchsom", kaže Capak.

Ipak, ističe kako su u Stožeru protiv zatvaranja škola osim ako nije prijeka potreba.

"To je stav i nacionalnog Povjerenstva koje vodi ministar Fuchs i moja zamjenica. Tako da za osnovne škole u ovom trenutku ta mjera ne dolazi u obzir, ali možda za neke srednje škole ili dijelove srednjih škola da bude kombinacija nastave B i C, ali o tome odlučuje ministar Fuchs, a ne Nacionalni stožer, mi jedino možemo predlagati", kaže.

Govorio je o određenim danima samoizolacije koji su trenutačno na 10.

"Već smo skratili vrijeme samoizolacije na 10 dana, oni koji nemaju simptome zadnja tri dana izlaze iz samoizolacije. Za sada mislimo da nećemo smanjivati vrijeme izolacije, no dakako to ne vrijedi za one bolesnike koji su simptomatski i koji imaju teže oblike bolesti. Mislimo da je trenutno vrijeme izolacije dobro balansirano sa ovih 10 dana jer omogućava da se čovjek deseti dan, kad 99 posto više nije zarazan deseti dan može na radno mjesto, a to nam je naročito važno za zdravstvene djelatnike, za djelatnike u socijali i sve druge. Za one koji su 7 dana pod simptomima, to treba biti spoj kliničke slike i PCR nalaza i situacije", naglašava Krunoslav Capak.

Upitan hoće li se i službeno produžiti trajanje imuniteta nakon COVID-19 nakon što je oxfordska studija pokazala da imunitet traje šest mjeseci, Capak kaže kako će se o tome razgovarati.

"Imamo nove dokaze da taj imunitet traje duže pa ćemo na ekspertnoj skupini Ministarstva zdravstva produžiti taj rok", kaže Capak.

