Stigle su prve prave vrućine, a uskoro preokret: Evo kada nas očekuje svježije vrijeme

Krenule su prve ovogodišnje vrućine. Sa Sredozemlja se proteže jezičac vrućeg zraka, toplina nam pritječe u jugozapadnoj struji dok se svježina zadržava sjevernije, iznad Alpa.

Zbog blizine ove fronte sutra i kod nas može biti lokalnih nestabilnosti, no snažnija promjena zapravo nam stiže krajem nedjelje.

Tad će i ova svježina iz centralne Europe s novim atlantskim poremećajem biti pogurnuta južnije.

S nedjelje na ponedjeljak stoga očekujemo promjenu vremena uz izražene pljuskove, potom buru i svježinu. A do tada sunčano, vruće i pomalo sparno.

Novo jutro, dakle, pretežno vedro, u većini krajeva, tek tu i tamo malo oblaka, i to uglavnom prema zapadu i na sjevernom Jadranu: ponajprije u Istri. Na moru će puhati jugo, u gorju slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 13 do 18, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj umjerena naoblaka

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te svakako vruće, uz malu mogućnost za poneki lokalni pljusak i grmljavinu. Puhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti od 29 do 32 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, prevladavat će sunčano te također vruće s maksimalnom dnevnom temperaturom do 33 stupnja. Vjetar slab, u Srijemu tek povremeno umjeren jugoistočni.

Mogući pljusak i grmljavina

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto dosta sunca cijeli dan. Povremeno umjerena naoblaka, a uz dnevni, lokalno jači razvoj oblaka rijetko i mogućnost za poneki pljusak i grmljavinu. Prije svega u Istri. Puhat će jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti između 24 i 29 stupnjeva.

More se postupno zagrijava

I u Dalmaciji u četvrtak sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti od 27 do 31 stupanj.

Uz visoku temperaturu zraka i obilje sunca i more se postupno zagrijava, trenutno je dvadesetak do 23 stupnja, a 23 ćemo prema kraju vikenda mjeriti sve češće.

UV indeks će u četvrtak u većini krajeva biti vrlo visok, a u Istri visok.

Krajem tjedna pljuskovi i grmljavina

I u nastavku tjedna većinom će prevladavati sunčano, te najčešće vruće, a uz jugozapadnjak pomalo i sparno. U nedjelju poslijepodne, te prema večeri sa sjeverozapada se očekuje jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Svih dana temperatura će prelaziti 30, dok će noću biti ugodno.

I na Jadranu sljedećih dana sunčano, te danju vruće. U nedjelju će pojačati jugo, a već u noći na ponedjeljak s prolaskom atmosferskog poremećaja na sjevernom dijelu će zapuhati bura.

Sljedeći tjedan svježije

Sljedeći tjedan će na početku biti osjetno svježiji, vjetrovit, no ne i hladan. Vrlo brzo će se razvedriti, a temperatura postupno porasti i najkasnije u drugoj polovici tjedna ponovno dosegnuti 30 stupnjeva.