Varijanta korone omikron širi se Južnom Afrikom. Liječnici kojima svakodnevno dolaze deseci oboljelih podijelili su svoja iskustva.

Varijanta omikron širi se JAR-om, dr. Unben Pillay svakodnevno prima desetke oboljelih, no navodi kako nikoga do sada nije morao poslati na liječenje u bolnicu.

To je jedan od razloga zbog kojeg on, ali i brojni drugi liječnici i zdravstveni djelatnici, pretpostavljaju da varijanta omikron prouzročuje blaže simptome od delta soja koronavirusa, bez obzira na to što se širi puno brže.

"Oboljeli se liječe uglavnom u svojim domovima", kazao je Pillay o svojim pacijentima. "Većina ih je boravila u izolaciji tijekom 10 do 14 dana", dodaje.

Dobra vijest je da su među pacijentima čije stanje nije zahtijevalo hospitalizaciju bili i oni stariji, s dosta zdravstvenih problema.

Dva tjedna od prvog prijavljenog slučaja

U dva tjedna, otkako je prvi slučaj prijavljen u Južnoj Africi, i ostali liječnici imaju slična iskustva. No, upozoravaju kako će trebati još dosta vremena kako bi se skupilo dovoljno podataka za konkretnije zaključke.

Prema podacima južnoafričkog Nacionalnog instituta za zarazne bolesti samo trećina hospitaliziranih u protekla dva tjedna bila je s težom kliničkom slikom, što je upola manje nego tijekom prvih tjedana prethodnih valova epidemije.

Nadalje, broj dana provedenih u bolnici je kraći nego ranije. Prije su oboljeli od koronavirusa bili smješteni u bolnicu u prosjeku osam dana, sad se taj broj smanjio na manje od tri dana.

Smanjio se i broj smrtnih slučajeva hospitaliziranih pacijenata i to s 20 na tri posto, piše AP.

"Radi se o blažoj bolesti"

"U ovom trenutku sve pokazuje da se radi o blažoj bolesti", kazao je Willem Hanekom, direktor Instituta za istraživanje zdravlja Afrike, pozivajući se na podatke nacionalnog instituta i druga izvješća.

"Rano je za govoriti, očekujemo još podataka jer se hospitalizacije i smrtni slučajevi događaju kasnije, a tek smo dva tjedna u ovom valu", dodao je.

Delta soj i dalje dominantan u svijetu

Delta soj koronavirusa i dalje je dominantan u svijetu, slučajevi omikrona tek se pojavljuju u desecima zemalja svijeta, a epicentar je Južna Afrika.

Pillay radi u pokrajini Gauteng gdje je zadominirao omikron. Sa 16 milijuna stanovnika, to je najnaseljenija južnoafrička pokrajina i uključuje najveći grad Johannesburg i glavni grad Pretoriju.

Gauteng je u prvom tjednu prosinca zabilježio porast novih slučajeva za 400 posto, a testiranje pokazuje da je omikron odgovoran za više od 90 posto pozitivnih rezultata.

Pillay kaže da su njegovi pacijenti s COVID-19 tijekom posljednjeg vala s delta sojem "imali problema s disanjem i malim razinama kisika. Mnogima je bila potrebna hospitalizacija za nekoliko dana".

"Pacijenti koje liječim sada imaju blaže simptome nalik gripi, kao što su bolovi u tijelu i kašalj", rekao je.

Pillay je direktor udruge koja okuplja oko 5000 liječnika opće prakse diljem Južne Afrike, a njegovi kolege dokumentirali su slična zapažanja o omikronu.

Broj slučajeva raste

Unatoč tome, broj slučajeva raste. "Budući da je ovo vrlo zarazna varijanta, vidimo porast kakav nikada prije nismo vidjeli", kazala je Waasila Jassat. Ona prati bolničke podatke za Nacionalni institut za zarazne bolesti.

"Od pacijenata hospitaliziranih u trenutnom valu, 86 posto nije cijepljeno protiv koronavirusa", dodala je Jassat.

Pacijenti s COVID-om u južnoafričkim bolnicama sada su također mlađi nego u drugim razdobljima pandemije - oko dvije trećine je mlađe od 40 godina.

Jassat je istaknula da, iako su rani znakovi da su slučajevi omikrona manje teški, količina novih slučajeva COVID-19 i dalje može preplaviti južnoafričke bolnice i rezultirati većim brojem teških simptoma i smrti.

"To je uvijek opasnost kod valova", zaključila je.