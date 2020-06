Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić komentirala je navode da je Nacionalni Stožer HDZ-ov stožer i rekla da je politizacija vjerojatno rezultat predizborne kampanje.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić ustvrdila je u četvrtak da u Hrvatskoj postoje dva veća žarišta, u Đakovu i Zagrebu, koja nose više od polovice novih slučajeva zaraze koronavirusom.

"Imamo dva veća žarišta, jedno je u Đakovu, a drugi u bolnici Sv. Ivan u Zagrebu i to nosi više od polovice bolesnika koji su danas zabilježeni u Hrvatskoj. Ostalo su pojedinačni slučajevi u različitim područjima”, kazala je Markotić u razgovoru za N1 komentirajući podatak da je u Hrvatskoj danas zabilježeno novih 95 slučajeva zaraze koronavirusom.

Kazala je da je Hrvatska punih mjesec dana s otvorenim granicama držala izvrsno, no da je u zadnjih dva tjedna zabilježen veći porast naših državljana koji su išli u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu gdje je bio povećan broj inficiranih.

"Isto tako, mi smo znali da postoji određen rizik s mogućnošću kretanja ljudi i dolaska, no važno je da se i dalje treba držati mjera koje smo prepisali", kazala je.

Markotić se osvrnula na odluku Stožera o o obveznoj samoizolaciji za putnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije, kazavši da su donesene jer je od tamo došao najveći zaraženih osoba u Hrvatskoj.

"To su s jedne strane stavovi Europske komisije prema trećim zemljama, a s druge strane, u ovom trenutku se vodimo time s kojeg područja je nama ušlo najviše oboljelih. Identificirano je to područje naše najbliže okolice, s kojom imamo najveću razmjenu ljudi, i to je privremena mjera za koju se svi iskreno nadamo da će biti kratkotrajna", poručila je.

Upitana što je s građanima u Bosni i Hercegovini koji imaju dvojno državljanstvo, Markotić je ustvrdila da nijedno državljanstvo, pa niti dvojno, ne štiti od virusa.

Osvrnula se i na otvorene granice prema drugim zemljama koje posljednjih dana zabilježavaju rast novih zaraženih, poput Njemačke, kazavši da za sada između nas i tih drugih zemalja, nije bilo većeg unosa oboljelih.

"Ukoliko se to dogodi, bit će iste mjere i prema njima, a sigurno i prema nama od drugih zemalja. Nema tu ničega osobnog, nego je stvar epidemioloških mjera koje se moraju pratiti", kazala je.

Dodala je da je to u skladu s onim što je Europska komisija propisala - da se one otvaraju i zatvaraju prema zemljama i regijama koje imaju slične epidemiološke situacije.

Markotić je govorila o obvezi nošenja maski u javnom prijevozu te ustvrdila da osobno nikada nije za kažnjavanje ljudi.

"Svjesne, ozbiljne i odgovorne ljude nema potrebe kažnjavati, nakon što im se tako puno puta objasni da trebaju nositi maske. Bilo bi dobro da nismo trebali dati ni uredbu da su obavezne", poručila je dodavši da Stožer nije donio nikakvu mjeru kažnjavanja, ali da postoje mehanizmi kojima mogu donijeti te mjere.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti komentirala je i stavove jednog dijela javnosti i političara koji tvrde da je Nacionalni stožer civilne zaštite HDZ-ov stožer, i da nema veze sa strukom.

"Ja to nikada nisam doživjela. Ja nikada nisam bila član niti jedne stranke, pa niti ove", kazala je dodavši da je imala uspješnu suradnju s članovima i nečlanovima HDZ-a u Stožeru.

Ustvrdila je da je politizacija nastala iz drugih izvora, a ne od strane Stožera i struke.

"Politizacija je vjerojatno rezultat predizborne kampanje, vjerojatno je i taj pokušaj politizacije i narušavanja autentičnosti onoga što govori Stožer dovelo, možda, dijelom, do ove situacije”, kazala je.