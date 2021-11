Bolnice su preopterećene, a isto prijeti ordinacijama obiteljskih liječnika, upozoravaju iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, posebno nakon najnovijeg naputka Ministarstva zdravstva da organiziraju cijepljenje starijih od 65 godina.

Krajem prošlog tjedna Ministarstvo zdravstva pozvalo je liječnike obiteljske medicine da zbog velikih hladnoća ponovno u svojim ordinacijama i domovima zdravlja počnu s organiziranjem cijepljenja građana starijih od 65 godina protiv koronavirusa.

Kako su priopćili iz Ministarstva, s obzirom na niske temperature, starijim građanima nužno je olakšati mogućnost cijepljenja, ali i istaknuli kako su svjesni velikog opsega posla u ordinacijama. U Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine misle suprotno: ističu kako su najnoviji naputci iz resornog ministarstva nejasni i neutemeljeni te upozoravaju da su kao struka pred totalnim raspadom.

"Nije jasno što je ministar htio poručiti - od samog početka pandemije upravo liječnici obiteljske medicine sve organizacijske potrebe prilagođavaju pandemijskim uvjetima, pa smo tako prvi predlagali i uvođenje cjepnih punktova. Još jednom naglašavam da cijepljenje iziskuje dodatne tehničke i administrativne te prostorne uvjete", kazala je predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić te naglasila kako se u njihovim ordinacijama trenutno provodi i cijepljenje pacijenata protiv gripe i pneumokoka, uz sve redovite aktivnosti.

Obiteljski liječnici: "Procjene sposobnosti vozača dovest će do listi čekanja u obiteljskim ordinacijama"

Ban Toskić je istaknula i da svako cjepivo nakon otvaranja mora biti potrošeno u propisanom roku, pa je tako razumnije da se ono nalazi na punktovima, a ne u njihovom ordinacijama.

Obiteljska medicina puca po šavovima: "Nema zamjene za godišnje, za bolovanja, već smo do nosa u vodi"

S druge strane, ministru Viliju Berošu zamjeraju što im i dalje ne ostavlja diskrecijsko pravo da sami procijene u kolikoj je mjeri pacijent sposoban, odnosno može li sam doći na cjepni punkt.

"Što se tiče nepokretnih bolesnika, i ranije smo odlazili u kućne posjete cjepiti ih, tako da tu ne vidim ništa novo. No, mogu ustvrditi da ovakve izjave dovode do većeg broja konflikata u ordinacijama obiteljske medicine te generalno do nepovjerenja pacijenata u zdravstveni sustav", upozorila je Nataša Ban Toskić.

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine ponovila je kako je čak 185 liječnika obiteljske medicine starije od 65 godina, a ima ih i starijih od 70. Nadalje, 750 liječnika ima više od 60 godina, dok je trenutno na specijalizacijama samo 150 liječnika obiteljske medicine.

Imajući na umu sve te okolnosti, samo je pitanje vremena kad će čitav sustav, baš kao i bolnički, početi pucati po šavovima, upozoravaju iz KoHOM-a.

"Stalno dobivamo samo nove obaveze. Bolnice otkazuju hladni pogon, a mi jednostavno ne možemo pratiti stalno nova zaduženja. kao struka smo pred totalnim raspadom", zaključila je Nataša Ban Toskić.