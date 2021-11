Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je koje se nove mjere uvode. Od 15. studenog širi se upotreba COVID potvrda, koje će biti obvezne za korisnike i zaposlenike javnih i državnih službi, a od 6. studenog se dodatno ograničavaju okupljanja.

Zbog rasta broja zaraženih Stožer je odlučio da su ključna tri smjera djelovanja, istaknuo je u petak na konferenciji za medije načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite.

''Postići što veću procijepljenost, uvesti ograničenja za okupljanja i postići što veću sigurnost prilikom obavljanja djelatnosti i poslova, koje se neće ograničavati, što se može dokazati testiranjem ili EU digitalnom potvrdom'', rekao je.

Manje ljudi na okupljanjima

Prema novim odlukama Stožera, ograničavaju se okupljanja i zabranjuje se održavanje svih javnih događanja, kao i okupljanja u zatvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 50 osoba, osim kada svi sudionici imaju digitalnu COVID potvrdu. U tom slučaju suglasnost za okupljanje treba tražiti od lokalnog Stožera civilne zaštite.

Pooštravaju se mjere za održavanje javnih događanja u zatvorenim prostorima, gdje će, uz digitalnu COVID potvrdu, za sudjelovanje biti obvezno korištenje medicinske maske te držanje fizičkog razmaka.

Na snazi ostaje zabrana održavanja javnih okupljanja na kojem je prisutno više od 100 osoba, osim ako se radi o osobama koje imaju digitalne COVID potvrde. Iznimno će se moći održati javno okupljanje s više od 100 osoba na otvorenom ako to odobri Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Sva okupljanja od 6. studenog smiju trajati samo do ponoći, a izuzetak su projekcije u kinu koje su počele do 23 sata te svadbe koje moraju završiti do dva sata iza ponoći. Svi sudionici moraju imati COVID potvrde.

Potvrde su obvezne i za kongrese te konferencije, a sportska natjecanja mogu se održavati samo ako svi imaju COVID potvrde i nose medicinske maske u zatvorenom.

COVID potvrde će se uvesti i za državne i javne službe, kao što je ranije najavljivano, kazao je Božinović i dodao da su u tijeku pripreme i idućih dana bit će donesene nove odluke u kojima će se uvesti obveza posjedovanja COVID potvrda kao uvjet obavljanja djelatnosti.

Od 15. studenog obvezna će COVID potvrda biti za sve državne službenike i namještenike lokalne, regionalne, područne samouprave, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili navedene samouprave. Potvrde će morati imati i svi koji odlaze u te institucije.

Promjene možda i početkom godine

Ovisno o epidemiološkoj situaciji, do 15. studenoga se može uvesti obveza COVID potvrde za ulazak u teretane, fitness centre, kafiće i restorane, sportske dvorane, najavio je Davor Božinović.

''Pratit ćemo situaciju, a ako se ona ne poboljša, najavljujemo da bi od 4. siječnja uvodili COVID potvrde kojima bi se verificirao samo status osoba koje su cijepljene ili preboljele bolest'', otkrio je načelnik Nacionalnog stožera.