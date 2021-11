Pandemija u Hrvatskoj obara rekorde, a Stožer donosi novi set mjera. Kada su u pitanju škole - svaka županija ponaosob odlučuje prema epidemiološkoj situaciji u kojem će obliku održavati nastavu u školama. Po modelu A, B ili C.

Pojedine županije u Hrvatskoj već su donijele odluku o održavanju nastave u školama. Radi se o već postojećim modelima – A, B ili C. Dio županija još mora donijeti odluku o obliku održavanja nastave.

Model A – nastava se održava u školi.

Model B – dio nastave se održava u školi, a drugi dio na daljinu.

Model C – nastava se u potpunosti odvija na daljinu.

Vukovarsko-srijemska županija

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije nastava će se održavati na daljinu za sve školske ustanove kojima je županija osnivač. Odluka vrijedi od 8. do 12. studenog.

Varaždinska županija

U osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije nastava će se od ponedjeljka, 8. studenoga, nastaviti provoditi sukladno godišnjem planu i programu rada škola, odnosno po modelu A – nastava u školi.

Ličko-senjska županija

Od 8. do 19. studenog nastava će se u županiji odvijati po modelu C, na daljinu, za Strukovnu školu Gospić, Gimnaziju Gospić, OŠ dr. Jure Turića Gospić, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac (uključujući područne škole), OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića – od 5. do 8. razreda te OŠ Luke Perkovića Brinje – od 5. do 8. razreda.

Nastava u ostalim školama održavati će se po modelu A – nastava u školi.

Primorsko-goranska županija

Nastava u školama odvijat će se po modelu A, odnosno uživo, dok svaki ravnatelj uz suglasnost lokalnog stožera i osnivača može odrediti drugačiji model.

Grad Zagreb

Nastavu uživo pratit će i učenici zagrebačkih škola. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, na vrijeme će se uvoditi promjene u održavanju nastave.

Zadarska županija

Na posljednjem sastanku Stožer civilne zaštite Zadarske županije priopćio je da i dalje podržava održavanje nastave u školama po modelu A, a svaka škola, ovisno o epidemiološkoj situaciji, može zatražiti od osnivača prelazak na model C, ako to bude potrebno.

Koprivničko-križevačka županija

Stožer je donio preporuku o održavanju kontaktne nastave, po modelu A, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, od ponedjeljka, 8. studenog 2021., za sve škole kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija.

Virovitičko-podravska županija

Od idućeg tjedna učenici osnovnih i srednjih škola na području Virovitičko-podravske županije pohađat će školu uživo, odnosno po modelu A.

Požeško-slavonska županija

Učenici osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač županija od idućeg tjedna nastavu će pohađati uživo, odnosno po modelu A.

Međimurska županija

Odluka je donesena! Učenici će u županiji od ponedjeljka, 8. studenog, pratiti nastavu uživo, to jest po modelu A.

Dubrovačko-neretvanska županija

Nastavu uživo pratit će učenici osnovnih i srednjih škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od ponedjeljka, 8. studenog. Ako se situacija pogorša, ravnatelji mogu privremeno zatražiti neki drugi model ovisno o stanju u školi.

Splitsko-dalmatinska županija

Od idućeg tjedna učenici će pratiti nastavu uživo diljem županije.

Osječko-baranjska županija

Još idući tjedan učenici od petog do osmog razreda nastavu će pratiti virtualnim putem. Također, to vrijedi i za srednjoškolce, dok će djeca od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađati po modelu A.

Istarska županija

Od ponedjeljka se učenici vraćaju u školske klupe i nastavu će pratiti uživo.