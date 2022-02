U protekla 24 sata u Hrvatskoj je od koronavirusa ili uz njega preminulo 59 osoba. Iako su brojevi novozaraženih ovih dana u padu, samo ovaj tjedan zarazio se grad veličine Vinkovaca - i to dokazanim PCR testom. Čini se ovih dana i tjedana, nema tko nije zaražen - i cijepljeni i preboljeli i busterirani.... I svi su zbunjeni pravilima - o samoizolaciji, cijepljenju... Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Gotovo svi znaju nekoga tko se cijepio, a zatim i zarazio. Pogotovo se to događa osobama koje su se cijepile davno. Takav slučaj službeno se zove - neuspjeh cijepljenja. Kao i kod svih drugih bolesti, primjerice gripe, to znači da ste se zarazili cjepivu unatoč.

Vidimo ovih dana doduše, da omikron može zaobići prethodnu zaštitu pa je pitanje je li ovdje zaista riječ o neuspjehu cijepljenja ako osoba koronavirus preboli s blagim šmrcanjem umjestom odlaskom u bolnicu.

Prema pravilima HZJZ-a, takva osoba treba se - opet cijepiti. Starijima od 65 i teško bolesnima preporučuje se cijepljenje s obje doze dva do tri mjeseca nakon zaraze. Ostalima se to preporučuje tri do šest mjeseci nakon preboljenja, jednom dozom. Tu je riječ o osobama koje su se prvo cijepile pa onda zarazile. One koji su se prvo zarazili, a nakon toga cijepili - i dalje se smatra još bolje zaštićenima. Oni booster, ako to žele, mogu primiti šest mjeseci nakon cijepljenja, objašnjava reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.



To su zdravstvena, ali drugo su administrativna pravila. Što se COVID potvrda tiče, "najlošije" ćete proći samo s preboljenjem. Takva potvrda za Europsku uniju vrijedi šest mjeseci. S cijepljenjem vrijedi devet, a ispada da se najviše "isplati" booster doza - uz nju vam potvrda vrijedi godinu dana.

Dakle, čak i ako vas booster nije zaštitio od zaraze, u vašoj potvrdi i dalje piše trajanje godina dana.



Omikronom se mogu zaraziti i cijepljeni i busterirani i preboljeli, ali prođu srećom uglavnom s blažim simptomima. Mnogi se ipak pitaju koliko su uopće opravdane COVID potvrde u smislu širenja zaraze uz omikron.

Epidemiolog Bernard Kaić krajem siječnja je kazao kako je činjenica da potvrde imaju sve manje smisla s pojavom omikrona, dok su prije te vrste koronavirusa imale veliki smisao.

Miroslav Venus, predsjednik Epidemiološkog društva, također krajem siječnja je rekao da su COVID potvrde imale smisla onda kad su uvedene i sigurno su spriječile određena zaražavanja, no pojavom omikrona one sve manje imaju smisla, jer vidimo visoke udjele pozitivnih u ukupnom broju testiranih.

U Hrvatskoj se od potvrda zasad ne odustaje. Učinile su to već neke europske zemlje s većim postocima cijepljenih - Danska ili Irska. Ali nedavno i Češka te Litva. Hrvatska je tu i dalje među naslabijima, prema ECDC-u s 55 posto cijepljenih jednom dozom među stanovništvom.

Ipak, ovaj tjedan došlo je i do jedne izmjene u mjerama, pa se sada opet i na nekim događajima gdje svi imaju COVID potvrde - moraju opet nositi maske.

