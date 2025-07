Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je u petak da je odlučila smijeniti direktora riječkoga gradskog prijevoznika Autotroleja Roberta Mrvčića, najvećim dijelom zbog loše organizacije uvođenja besplatnog gradskog prijevoza za starije osobe.

Iva Rinčić na konferenciji za medije ustvrdila je da Mrvčić nije uspješno odradio prvi zadatak u novom mandatu gradske vlasti, a to je izdavanje besplatnih karata za gradski prijevoz osobama starijim od 65 godina te umirovljenicima i nezaposlenim osobama starijim od 60 godina. Nastale su velike gužve i opravdano nezadovoljstvo građana, kaže gradonačelnica.

No, to nije jedini razlog smjene jer je upitan i postupak poništenja javnog natječaja za oglašavanje na autobusima. Uz to, rekla je gradonačelnica koja je pobjedom na nedavnim lokalnim izborima iznenadila Hrvatsku, kao oporbeni klub u Gradskom vijeću upozoravali su prošle godine na lošu kvalitetu djelovanja Autotroleja, a situacija se nije promijenila.

Do raspisivanja natječaja za izbor novog direktora imenovat će se vršitelj dužnosti, najavila je. "Ova odluka nije bila laka, ali nije vođena ni političkom osvetom ni emocijama, nego je u skladu s uvođenjem reda u upravljanju gradom", istaknula je.

Također je najavila da će se uskoro raspisati natječaji za gotovo sve direktore komunalnih društava u Rijeci, a javiti se mogu i sadašnji direktori.

Na čelu tih tvrtki želimo ljude s drugačijim pogledom, one koji imaju slične vizije razvoja kao i mi u gradskoj vlasti, navela je. Na svojoj funkciji vjerojatno će ostati direktor Energa Marko Križanec.

Rinčić je najavila i povlačenje svih dosadašnjih predstavnika Grada Rijeke u nadzornim odborima gradskih tvrtki te izbor novih. Po jedno mjesto u nadzornim odborima ostavit će se za predstavnike drugih političkih opcija, neovisno o tome jesu li u većini ili manjini u Gradskom vijeću.

U vezi s pripremama za drugi pokušaj konstituiranja riječkoga Gradskog vijeća, Rinčić je rekla da je zasad dogovoren datum konstituirajuće sjednice za 21. srpnja. "Počeli smo razgovore s drugim političkim opcijama te ih nastavljamo, a nadamo se da će se Vijeće uspješno konstituirati", kaže Rinčić.