Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer izjavila je za Dnevnik Nove TV da je interes za cijepljenje sve slabiji. Boji se da je 60 posto procijepljenih maksimum iako je to daleko ispod očekivanog, napominje. Također, ako omikron ostane kakav jest i ako se ne pojavi novi soj - "bit će dobro".

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 10.003 nova slučaja zaraze koronavirusom, potvrđena PCR-om. Na bolničkom liječenju je 2067 pacijenata od kojih je 190 na respiratoru.

Cijepljenje je u potpunosti završeno za 2.207.391 osobu, što čini 64,89 posto odraslog stanovništva. Interes za cijepljenje je jako slab. Tomu u prilog ide i činjenica da je u mjesec dana broj novih cijepljenih, dakle prvom dozom, porastao samo za jedan posto, kada gledamo ukupnu populaciju u Hrvatskoj.

Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je rekla da do prije dva tjedna gužve za cijepljenje su bile velike. "Nažalost, interes je sve slabiji. Bojim se ovih 60 posto da je to, to. To je daleko ispod naših očekivanja, kako bi trebalo biti. Bojim se da postotak neće biti puno veći u sljedećih nekoliko dana", dodala je.

Cijepljenje štiti ljude od težih kliničkih slika i hospitalizacije. "Ako i dalje ovako ostane, ako ne povećamo procijepljenost - bojim se da bi broj smrti mogao rasti", objasnila je.

Ljudi većinom koji dolaze, dolaze po booster dozu. Planira li se cijepljenje četvrtom dozom? "Zasad bi bili presretni da se odazovu na cijepljenje oni koji nisu dobili prvu dozu, a na booster oni koji su cijepljeni s dvije. Hoće li biti četvrte doze, to za sada ne mogu reći", komentirala je.

Na bolovanju ste zbog izolacije? Znate li da vam plaća nije ista ako imate i ako nemate simptome?

Stručnjakinja objasnila kako radi post-COVID ambulanta za djecu: "Na ovaj način ćemo zaobići nepotrebne dolaske u opće ili hitne ambulante"

I cijepljeni se ponovno zaražavaju, a neke zemlje već su ukinule ili najavile ukidanje COVID potvrda. "Zasad COVID potvrde i dalje služe svojoj svrsi, i dalje će ostati u uporabi", rekla je.

Omirkron se već udomaćio u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta, a što možemo očekivati nakon tog soja? "Ako budemo išli u ovom smjeru kojem planiramo, ako ne bude novih sojeva, ako klinička slika bude blaga - bit će dobro. Ako se pojavi neka nova, zaraznija varijanta - to onda neće biti dobro", zaključila je.

