U gradiću Mayrhofenu u austrijskom Tirolu 42 osobe su pozitivne na koronavirus, a posebno zabrinjava što je kod najmanje 29 zaraženih potvrđeno da se radi od južnoafričkom soju.

Od danas svi stanovnici Mayrhofena, njih nešto manje od 4 tisuće, ostaju u karanteni, prema odluci vlasti Tirola.

Epidemiolozi nadležni za grad računaju da će u nadolazećim danima broj zaraženih znatno porasti pa su vlasti poduzele sve kako bi taj porast bio što manji.

Prema novom režimu u Mayrhofenu, zatvoreni su svi vrtići i sve škole, i to najmanje do 3. ožujka. Svi koji izlaze iz svojeg doma moraju nositi maske, i to one sa zaštitom FFP2. Trgovine će biti zatvorene od subote do srijede, osim za najnužnije potrepštine. Svi stanovnici do sljedeće srijede morat će dvaput ići na PCR testiranje, piše austrijski Der Standard.

Povećan broj zaraza koronavirusom bilježi i cijeli okrug Schwaz pa su i na tom području s oko 80 tisuća stanovnika na snazi stroge mjere.