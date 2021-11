Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je jedini predsjednik neke članice Europske unije koji otvoreno ide protiv COVID-potvrda, upozorio je hrvatski premijer Andrej Plenković koji je u izjavi za medije nakon sastanka sa slovenskim premijerom Janezom Janšom komentirao prosvjed protiv COVID potvrda održan u subotu u Zagrebu i upozorio da postoje politički profiteri koji bodove skupljaju na tuđoj smrti.

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa slovenskim kolegom Janezom Janšom u Otočcu na Krki nakon što su sudjelovali na otkrivanju spomen-ploče kod dvorca Otočec, a uz njih su na svečanosti bili i bivši premijeri Hrvatske i Slovenije iz doba borbe za samostalnost dviju država - Franjo Gregurić i Lojze Peterle.



U izjavi za medije nakon sastanka Plenković je istaknuo da je Sovenija Hrvatskoj najbolji susjed i prijatelj te da nastoje riješiti rezidualna pitanja. Što se tiče otvorenih pitanja, ponovio je da se vode razgovori: ''Nastavljamo dijalog da pokušamo riješiti tih nekoliko ključnih, rezidualnih pitanja, na tome radimo''.

Upitan ima li Hrvatska potporu Slovenije kada je riječ o ulazu Schengen kazao je da je ''potpora Janše i slovenske Vlade izrazito snažna i čvrsta: ''2022. je godina kad rješavamo Schengen, a 2023. kada rješavamo europodručje''.

U Hrvatsku stiže ovaj tjedan i francuski predsjednik Emmanuel Macron pa je novinare zanimalo i hoće li letjeti Rafali nakon potpisa? ''Nije loša ideja, potrudit ćemo se'', samo je kratko kazao Plenković.

''Napadi na novinare su nedopustivi. Prosvjed je politička manifestacija''

Ponukan novinarskim pitanjima osvrnuo se i na prosvjed protiv COVID potvrda održan u Zagrebu u subotu te poručio: ''Napadi na novinare su nedopustivi. Prosvjed je politička manifestacija''.

''Najsnažnije osuđujem napad na vašeg kolegu Latkovića. Mislim da je to kukavički, bezobrazno i nije mi jasno zašto bi itko dovodio u pitanje rad novinara i medija. Vjerujem da će zagrebačka policija otkriti tko su počinjitelji. Napadi na novinare su nedopustivi. Živimo u demokraciji, nije problem prosvjedovati, iskazati stav, neslagati se s mjerama koje poduzima Vlada'', kazao je.



Međutim, kako je istaknuo, ''ovaj prosvjed je ipak na kraju dominantno političkog karaktera, u njega su se ukrcali gospoda iz Mosta, Domovinskog pokreta, relikvije relikviarum Živog zida, egzibicionist iz Europskog parlamenta kojeg tamo nitko ne zna - Kolakušić. Milanović im daje podršku, vidim, i prije i poslije – to je jedini predsjednik neke članice EU koji otvoreno ide protiv COVID potvrda i mjera koje Vlada donosi. Prosvjed ne doživljavam kao iskonsku reakciju dijela građana do kojih nam je stalo nego kao političku manifestaciju''.



No, našao je premijer i vedriju stranu subotnjeg događanja: ''Mogu to gledati na način da je to bio jedan signal zahvalnosti prema Vladi i Stožeru koji su imali jedne od najfleksibilnijih mjera u EU gotovo dvije godine. To je bio signal zahvanosti što u Hrvatskoj rade dućani, trgovački centri, kafići, restorani, frizeri, muzeji, kina...''

''Ako im je vatica problem, nisu junaci nego slabići, paraziti i profiteri politički od krajnje desnice do ljevice''

Podsjetio je da je testiranje na COVID neinvazivan postupak: ''Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Test je vatica koja traje pola sekunde. Ako im je vatica problem, nisu junaci nego slabići, paraziti i profiteri politički od krajnje desnice do ljevice. On se zaštitio kao lički medvjed s tri doze i onda pozivate ljude na prosvjed... Profiteri na strahoti preminulih i onih koji se bore za svaki dah, mislim da je to sramotno".

''Cijeli smisao ovoga prosvjeda je bilo profitirati na smrti naših sugrađana. To je bit'', istaknuo je Plenković i dodao: ''Glavna poruka koju sam ja shvatio je da postoje politički paraziti i profiteri koji nastoje manipulirati ljudima, njihovim strahovima, možda nedovoljnoj informiranosti, što dopuštam da je moguće, ali je istina da se svi ti junaci boje male bijele vatice i pola sekunde te vatice da se vidi je li netko zaražen ili nije. To je rezime. Test je vatica koja traje pola sekunde. Ako svi ti junaci, veliki slobodari, borci za ne znam što, misle da im je vatica problem, onda oni nisu junaci. To su slabići. Paraziti i profiteri. Od krajnje desnice do krajnje ljevice''.

''Vlada nema luksuz da bude profiter na tuđoj smrti'', poručio je Plenković i upozorio: ''Svaka smrt onoga tko je necijepljen, a mlad je, to su sve smrti koje su se mogle izbjeći''.

''Prosvjednici su došli iz političkih razloga, to samo slijepcu može biti nejasno. Ne gledam vas kao zabrinute građane u mrtvom strahu od male vatice koja nije nikakav lijek. Svi ti junaci kojima je premijer mrski neprijatelj, to su sve laži'', istaknuo je Plenković, koji smatra da obavezno cijepljenje nije potrebno te drži da je velika većina odgovorna i racionalna.

Milanović novinare ostavio pred vojarnom pa izašao pred mikrofone: "Banožić najavi hitan let pa juri da mu se ne ohladi janjetina u vikendici"

Francuski predsjednik Macron dolazi u Hrvatsku: Na dnevnom redu Schengen, euro i kupnja borbenih aviona

Milanović je i ranije danas opetovao svoje protivljenje COVID potvrdama i njima, kako je kazao prošloga tjedna, ne kani maltretirati ljude, a na pitanje novinara kako će onda odgovarati možebitnim inspekcijama odvratio da je Ured predsjednika štićeni objekt.

Plenković skrenuo pozornost na to koliko Milanović ima slobodnog vremena, a MOST-ovcima udijelio savjet oko referendumskog pitanja

Plenković je takav stav komentirao podsjetnikom da ''njega Ustav štiti, ali tajnika i predstojnika ureda ne'': ''Po čemu bi Ured predsjednika bio eksteritorijalan?''

Predsjedniku Republike je zamjerio i spominjanje Banožićeve obitelji u kontekstu imovinskih odnosa. ''Nemam pojma da Banožićev tata ima vikendicu u Tisnom. Imate nekoga tko ima toliko slobodnog vremena i toliko doušnika da prate gdje čiji tata ima vikendicu, gdje čija žena radi...''

Komentirajući referendum o COVID potvrdama koji kane organizirati MOST-ovci, udijelio im je i savjet o pitanju koje bi trebali postaviti: ''Oni bi trebali organizirati referendum treba li zabraniti korištenje vatice za bris''.