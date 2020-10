Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o mobilizaciji zagrebačke Arene za prihvat oboljelih od koronavirusa. Ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je da će se tamo liječiti one pacijente koji imaju blage do srednje teške simptome.

Od ponedjeljka se mobilizira zagrebačka Arena kao tercijarni centar za prihvat oboljelih od koronavirusa, objavio je u nedjelju Nacionalni stožer civilne zaštite.

Ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je da će se u Arenu smještati ''bolesnici s blažom do početno srednje teškom kliničkom slikom''. ''No ovisno o situaciji to se može mijenjati'', dodao je.

Beroš kaže da još od proljeća postoji kadrovski plan za Arenu. ''Planiran je kadar iz drugih ustanova koji se direktno seli u Arenu'', rekao je. To znači da će liječnici i drugi zdravstveni djelatnici iz drugih bolnica iz cijele Hrvatske biti premješteni na liječenje pacijenata u Areni.

Smanjena zdravstvena zaštita

''Naravno da to znači da će se uobičajena zdravstvena zaštita u tim ustanovama iz kojih se regrutiraju liječnici i sestre nešto smanjiti, ali nastojat ćemo napraviti najbolje moguće u danom trenutku'', kaže ministar zdravstva Vili Beroš.

Na pitanje o broju pacijenata koje će se moći zaprimiti u Arenu, Beroš je odgovorio da zasad ne može govoriti o točnom broju kreveta. ''Vrlo brzo je moguće postaviti kapacitet do 1000 kreveta, ali ako bude trebalo možemo i znatno više'', poručio je.

Arena je zbog koronavirusa bila mobilizirana i u ožujku kada je tamo bilo postavljeno 750 kreveta za prihvat oboljelih od koronavirusa.