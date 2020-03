Vlastite mjere borbe protiv širenja koronavirusa, osim onih koje je za cijelu Hrvatsku donijela Vlada u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite, uvele se i pojedine županije i gradovi. U nekim dijelovima zemlje kafići će raditi skraćeno, zatvaraju se kazališta i gradski bazeni, odgađaju manifestacije, a ne voze ni neki gradski prijevoznici.

Vlada je u petak predstavila nove mjere u borbi protiv epidemije koronavirusa. Tako se od ponedjeljka na dva tjedna zatvaraju sve škole i vrtići u cijeloj Hrvatskoj, a nastava će se održavati na daljinu. Na granicama se kontrolira putnike koji ulaze u Hrvatsku, a svi koji dolaze iz zemalja pogođenih koronavirusom moraju u dvotjednu samoizolaciju ili karantenu.

Komu se obratiti i što učiniti ako sumnjate da imate simptome koji bi mogli ukazivati na zarazu koronavirusom

Karlovački kafići rade skraćeno

Kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, pojedine županije i gradovi uveli su i vlastite mjere prevencije. Tako je Civilni stožer Karlovačke županije objavio da kafići na tom području do daljnjeg rade skraćeno, odnosno od 6 do 18 sati.

Preventivne mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa uvedene su i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u kojoj se do daljnjeg odgađaju svi javni skupovi i organizirana okupljanja, bez obzira na broj ljudi, objavljeno je u petak na izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite te županije.

Split odgađa kulturna i sportska događanja

Svoje mjere uveo je i Split. Tako će se od ponedjeljka sva komunikacija Gradske uprave odvijati putem telefona i elektronske pošte, priopćili su iz Grada. Stranke će u urede moći doći isključivo u terminima koje se unaprijed dogovoreni putem telefona ili elektronske pošte. Radno vrijeme Centralne pisarnice ostaje nepromijenjeno, pa će one i dalje raditi od 8 do 15 sati, a gradske Blagajna od 8 do 12 sati.

Osim Gradske uprave, Vodovod i kanalizacija, Čistoća i Split parking također pozivaju korisnike da komuniciraju telefonom ili elektroničkom poštom.

Kulturne ustanove u Splitu odgodile su sve predviđene manifestacije i događaje, a odgođena su i sva sportska događanja.

Iako se od ponedjeljka nastava ne održava u školama u cijeloj Hrvatskoj, splitske vlasti poručuju će osnovne škole primiti učenike nižih razreda kojima roditelji zbog poslovnih obaveza ne mogu osigurati njihovu skrb od 8 do 16 sati. Za djecu čiji roditelji rade i ne mogu organizirati čuvanje kod kuće bit će otvoreni i gradski vrtići Cvit mediterana, Grigor Vitez, Radost i Marjan.

Rijeka ne provodi program EPK-a

U zadarskoj Gradskoj knjižnici građani mogu posuđivati knjige, no neće im biti dostupne čitaonice i igraonice za djecu. Knjižnica je omogućila i online rezervacije. Također, Hrvatsko narodno kazalište Zadar i Koncertni ured Zadar odgodili su koncerte i predstave.

Zbog prevencije širenja zaraze, sve manifestacije otkazuju se i u Rijeci, a neće se provoditi niti program Europske prijestolnice kulture.

Odgođeni su svi programi u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Muzeju grada Rijeke, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Art kinu, Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca i Gradskom kazalištu lutaka. Gradska knjižnica Rijeka ostaje otvorena, no stanovnici neće moći koristiti Čitaonicu.

U riječkim u sportskim objektima sportska događanja odvijat će se bez publike, a ukidaju se termini za građane na Bazenima Kantrida.

Koprivnica bez javnog prijevoza

Sve manifestacije do 1. travnja odgađa i grad Sisak, a do 23. ožujka se odgađa i podjela uskrsnica sisačkim umirovljenicima i nezaposlenim osobama.

Sva javna okupljanja otkazuju i Čakovec, Osijek te Varaždin gdje se otkazuju i kazališne i kino predstave, zatvaraju bazeni te će gradska knjižnica ''Metel Ožegović'' od 16. ožujka raditi u samo jednoj smjeni od 9 do 17 sati. Varaždinska studijska čitaonica i igraonica se zatvaraju do daljnjega, a rokovi za povrat knjiga se produžuju. Također, otkazuje se i prodaja na starom sajmištu rabljenom robom.

Do 27. ožujka knjižnicu zatvara grad Koprivnica, kao i Pučko otvoreno učilište, gradski muzej, bazene, Dom mladih, blagajnu na gradskom groblju Pri sv. Duhu te sve školske sportske dvorane. Javni gradski prijevoz BusKo također neće prometovati od 14. do 27. ožujka. Iz Gradskog komunalnog poduzeća u Koprivnici preporučuju da se posljednji ispraćaji pokojnika obavljaju u najužem krugu obitelji.