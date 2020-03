Stanovnici Hrvatske koji se žele vratiti kući na slovenskoj granici čekaju satima dok sanitarna inspekcija ispisuje Rješenja o samoizolaciji. Krunoslav Capak kaže da je spreman novi formular koji bi trebao ubrzati proces.

Gužve na graničnom prijelazu Bregana nastavljaju se i u subotu. Javila nam se čitateljica koja tamo čeka 18 i pol sati. Na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera na gužbe se osvrnuo i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak koji kaže da bi od 9:30 trebali biti spremni novi formulari koji će ubrzati proces jer ljude ne mogu pustiti preko granice bez potvrde o samoizolaciji.

Čitateljica koja nam se javila kaže da je u srijedu krenula u Austriju na skijanje jer tada još nije bilo obavijesti o samoizolaciji za tu zemlju. Dodaje kako sanitarna inspekcija na granici koja izdaje Rješenja o samoizolaciji svakih pola sata obradi jednog čovjeka.

"Čekamo 18 sati i nemam pojma jesu li naše papire uopće uzeli"

"Granični policajac nam je dao formular koji smo trebali ispuniti i uputio nas je sanitarnom inspektoru. Ispunili smo formular s osnovnim podacima - ime, prezime, odakle dolazimo i koliko smo tamo bili. Sa ispunjenim formularima smo ušli u objekt i taman tada izlazi sanitarka i dere se da ne ostavljamo papire da ona ima predmete jos od sinoć. Gledamo se, pa gdje da ostavimo onda? Žena je jos četiri sata nakon govorila ljudima da ne ostavljaju papire, naravno da smo ostavili, jer što ćemo s njima, ljudi samo dolaze, nema nikakvog reda, nitko nezna kako uzimaju te papire. Čekamo 18 sati i nemam pojma jesu li naše papire uopće uzeli. A znate što bi rješilo sve probleme? Jedna obična kutija. Kutija u koju bi se stavljali papiri po redu, a oni ih uzimali po tom istom redu", kaže čitateljica te ističe da su svi nagurani u jednu malu prostoriju.

"Ako do sada nismo bili zaraženi, vjerujem da je vjerojatnost sad puno veća. Sve ono što govore da se mora izbjegavati, ovdje je normalno. Hrane nema, a Crveni križ donio je vodu", ispričala nam je čitateljica.

"Ljudi čekaju preko 20 sati, higijenski uvjeti su katastrofa"

Na Bregani je s kolegama zapeo i Loris Punjek koji se također vraća iz Austrije. On nam kaže da čekaju već 10 sati, no to nije ništa u usporedbi s ljudima iz jednog busa koji su tao već 28 sati, a gospođa od 70-ak godina tamo je već 24 sata.

"Ona mi kaže da više ne može gledati, umorna je. Svi smo iscrpljeni", rekao je Punjek. Dodaje kako ima i male djece koja plaču, ljudi ne znaju što bi sa sobom. Od kad su stigli u ponoć, niti jedan auto se nije pomaknuo i nema mjesta za nove.

I Punjek kaže da nema hrane, ali on i kolege su se ranije opskrbili sendvičima.

Punjek se žali i na higijenske uvjete, koji su, kaže, katastrofalni. Postavljeni su kemijski toaleti koji se, kaže Punjek, prelijevaju.

"Tko nije imao nikakav virus, ako ode unutra, sigurno će se zaraziti s nečim", kaže Punjek i ističe da samo čekaju potpis i štambilj.



