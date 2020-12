Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objasnio je dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima će se propisati kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objasnio je izmjene zakona na konferenciji za medije. Božinović je dao izjavu nakon online sastanka članova Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova u RH i Hrvatske zajednice općina. Izjavio je da se na sastanku razgovaralo o koronakrizi i razvojnoj strategiji.

"Što se tiče korone, ovo je već treći sastanak sa županima. Razmotrili smo aktualnu situaciju. Više se danas razgovaralo o školama i o bolničkom sustavu. Dogovaraju se neki konkretni potezi. Capak je dao informaciju o epidemiološkoj situaciji i o pregovorima vezano za cijepljenje", rekao je Božinović.

"Rečeno je da župani primjećuju da se sve više građana pridržava mjera, što je dobar znak. Na ponašanje ljude utječu i brojke koje imamo posljednjih dana", uvjeren je ministar.

Komentirao je i mogućnost uvođenja obveznog cijepljenja i kada bi prve doze cjepiva trebale doći u Hrvatsku.

"O prvim dozama možemo tek nagađati, no kad dođu u Europu, proporcionalno će doći u Hrvatsku. Nismo još u toj fazi da razmišljamo o obvezi, ali i na međunarodnim forumima možemo čuti da bi 70 posto stanovništva trebalo biti procijepljeno i to je najbolji način da što prije izađemo iz ove situacije. Bilo bi jako važno građanima ukazati na potrebu prozračivanja stanova i prostora gdje ljudi borave, to bi isto pridonijelo smanjenju zaraze", rekao je ministar.

"Moramo svi skupa utjecati na to da se što više građana cijepi pa da cijepljenje ne mora biti obvezno".

Božinović je komentirao i kazne za kršenje mjera. "Sigurno će se ići i na upozorenja. Nije poanta da se nekoga kazni, već da se maska nosi i stavi pravilno. Ispostavilo se da su kazne ipak potrebne, ali vidimo da je ljudi koji ne vjeruju u virus sve manje."

Na pitanje kako će se kontrolirati privatna okupljanja ministar je odgovorio: "Nitko neće nikome upadati u stan. Nikome nije u primisli da se ovime uvodi represija, ali kod dojave policija izlazi i može izaći na teren, obratiti se vlasniku stana, ali sigurno neće upadati u stanove i brojiti koliko je tamo ljudi, policija tako ne radi. Važno je da svi skupa djelujemo edukativno prema građanima koji možda još nisu svjesni opasnosti ove infekcije", rekao je ministar.

U posljednjih pet dana provedeno je više od 4500 mjera nadzora, a podnesene su 44 prekršajne prijave. "Najčešće nisu poštivane mjere fizičke distance, bilo je i neisticanja naljepnica koliko ljudi može biti u objektu... takve stvari", objasnio je ministar.

Premijer Andrej Plenković odredio je potpredsjednika Vlade Tomu Medveda da ga mijenja u slučaju spriječenosti, a Božinović kaže kako Vlada funkcionira. "Sve će biti u redu", rekao je zaključno.

Sastanak sa županima: "Zakon ne znači nikakvu represiju"

Božinović je tijekom sastanka predstavnika Vlade sa županima izjavio kako dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne znače nikakvu represiju, već proširuju krug osoba koje će moći primjenjivati mjere nadzora, među kojima je sada i policija.

"Proširuje se krug osoba koje će moći primjenjivati mjere nadzora, a među njima će sada biti i policija. To je zakon koji je usmjeren na manjinu, sve manju manjinu ljudi koji ne prihvaćaju pridržavati se mjera koje su propisane na temelju struke", rekao je Božinović.

"Važno je napomenuti da to ne znači nikakvu represiju. Ovaj zakon ne daje nikakve nove ovlasti, prije svega policijskim službenicima, koje nisu propisane zakonima o policijskim ovlastima i poslovima", istaknuo je.

Vlada je u ponedjeljak objavila kazne za kršenje epidemioloških mjera. Novčane kazne bit će od 500 do 40.000 kuna.

Odlučeno je i da za ulazak u Hrvatsku svi putnici moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati ili moraju u samoizolaciji u Hrvatskoj čekati rezultate testa. Nova odluka vrijedi za sve putnike, neovisno o državljanstvu, pa tako i za Hrvate koji se trenutačno nalaze izvan zemlje.