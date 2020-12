Vlada je u hitnu saborsku proceduru u ponedjeljak uputila dopunu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojom se predlažu novčane kazne za kršenje epidemioloških mjera. Policija je na konferenciji za medije objasnila kako će nadzirati pridržavanje mjera.

Vlada je objavila kazne za kršenje epidemioloških mjera. Novčane kazne bit će od 500 do 40.000 kuna. Policija je na konferenciji za medije objasnila kako će nadzirati pridržavanje mjera.

Kazna za građane koji se ne pridržavaju mjera, uključujući i one koji ne nose masku pravilno, iznosit će 500 kuna.

"Policija je od početka epidemija provodila nadzor. Policiji se ne daju nove ovlasti jer policijske ovlasti i nisu propisane tim zakonom. Policija je i do sada provjeravala pridržavanje mjera, a u okviru izmjena doći će samo do toga da će mjere biti ugrađene u zakon. Ovdje se radi samo o proširenju kruga ljudi, osoba koji će to provoditi. Kazne mogu izdavati inspektori civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policajci", objasnio je Davor Posilović, načelnik Sektora policije u PU zagrebačkoj.

Odgovorio je i na pitanje hoće li pripadnici Civilne zaštite moći pozvoniti nekome na vrata.

"Kao i kod bilo koje dojave, prvo će se provjeriti navod. Ne možemo isključiti da dojava bude netočna i lažna. Djelovanje Civilne zaštite bit će u okviru njihovih ovlasti. Ovlasti koji se tiču u zadiranje ljudskih prava provodi policija. Ako Civilna zaštita nešto ne bude mogla riješiti, tražit će pomoć policije koja će takvu pomoć pružiti", objasnio je.

Hoće li upadati u stanove?

Odgovorio je i na pitanje što će biti ako netko odbije otvoriti vrata i hoće li se tražiti sudski nalog?

"Radi se o primjeni policijskih ovlasti koje se nisu mijenjale. Bit će isto kao i kada se utvrdi da se u nekom objektu krši javni red i mir. Prikupit ćemo osnovanost sumnje. Mogućnosti nasilnog ulaska u stan nisu moguće bez naloga.

Ako izvidima dođemo do sumnje da se radi o kaznenom djelu, tražit će se sudski nalog. To je krajnja mjera. Nikakvog nasilnog upada u stanove nema temeljem izmjena zakona. To nije intencija zakonodavca", kazao je.

Odgovorio je i na pitanje tko sve može tražiti osobnu iskaznicu?

"U provedbi svojih ovlasti inspekcijske službe imaju pravo tražiti osobnu iskaznicu na uvid. Ako osoba odbije dati osobnu iskaznicu, mogu tražiti i dobiti pomoć policije", objasnio je Posilović.

"Policija u pravilu nailazi na suradnju s građana. Cilj je da suzbijemo širenje bolesti", rekao je.

Objasnio je i naplaćivanje kazni rekavši kako će policija moći izreći mjeru pisanog upozorenja u slučaju nekih blažih okolnosti.

"Kao i za sve prekršaje, uvijek postoji mogućnost da se primijeni mjera upozorenja, kao i za sve druge prekršaje. Dakle, moguće je prvo upozorenje. Ako na javnog površini netko nepravilno nosi masku ili ju ne nosi i ako nakon upozorenja postupi po tome, ni tada ne moramo izreći upozorenje. Ali ako bude upornosti u tome, onda je to drugo. Ne idete odmah s najtežom mjerom ako su okolnosti počinjenja blage. Sve okolnosti treba procjenjivati od slučaja do slučaja."

Mogućnost represivnog postupanja

Prema djeci postupat će se uz nazočnost roditelja ili skrbnika/staratelja ili uz nazočnost djelatnika Centra za socijalnu skrb.

Nije želio odgovoriti na pitanje hoće li Civilna zaštita moći zadržati osobu koja se ne pridržava mjera. "Kada inspektori naiđu na nesuradnju, oni mogu zatražiti pomoć policije", ponovio je.

"Valja napomenuti da od početka proglašenja epidemije policija intenzivno poduzima mjere i od samog početka bila je jedan od dionika ovlaštenih za nadzor primjene mjera koje je propisao Stožer. Za provjere su angažirani svi mogući potencijali. Ovo ništa ne predstavlja novo pred policiju, jedino mogućnost represivnog postupanja prema fizičkim osobama koje sada nije bilo, kada Zakon stupi na snagu", rekao je Posilović i dodao kako neće biti kontrole javnog prijevoza, osim u slučaju ozbiljnog kršenja mjera.

"Primarno, nećemo provoditi kontrole javnog gradskog prijevoza, osim ako bude ozbiljnog kršenja mjera", rekao je zaključno.

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, članak 74.

Ulazak u domove Foto: DNEVNIK.HR

Popis novčanih kazni za kršenje mjera:

Propisuje se novčana kazna za prekršaje za pravne osobe u iznosu od 10.000 kuna do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih zakonom, odnosno ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja.

Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna.

Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera. Ista kazna odnosi se i na one koji masku ne nose pravilno.

Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama zakona.

Privatna okupljanja ograničena su na najviše deset osoba.