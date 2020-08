Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u Dnevniku Nove TV te komentirao moguće nove mjere za suzbijanje koronavirusa, kao i reforme u resornom ministarstvu.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 45 slučajeva zaraze koronom, jedna osoba je preminula, dok ih je 8 na respiratoru. Novih slučajeva je najviše u Zagrebu, čak 17. No ovoga puta žarišta nisu ni noćni klubovi ni vjenčanja - sada su problem godišnji odmori.

Za Novu TV iz Stožera civilne zaštite odgovaraju - do sada su u Hrvatskoj obavili nadzor u 1905 noćnih klubova, utvrđeno je 365 nepravilnosti, najčešće zbog nepridržavanja fizičke distance i previše posjetitelja.

O ovim brojkama, ali i mogućim novim mjerama te reformama reporterka Barbara Štrbac razgovarala je s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

Na pitanje što Vlada čini po pitanju kontrole štete, jer sve više turista tvrdi da se zarazilo tijekom odmora u Hrvatskoj, Božinović je kazao: "Ima takvih primjera, ali nisu svi potvrđeni, postoji taj europski sustav ranog otkrivanja i djelovanja, kojim se epidemiolozi služe, a neki od slučajeva koji su bili u medijima nisu prošli kroz taj sustav".

Rekao je i da je naša krivulja zaraženih u padu te da smo "prije nekoliko dana imali kumulativni broj 28, 29 zaraženih na sto tisuća stanovnika, a sad je to već na 18 i nadamo se padu. Neke zemlje stavile su nas na žutu listu, no očekujemo da će daljnjim padom ovog broja doći do toga da nas maknu s te liste".

Istaknuo je i kako se promišlja o jeseni i što sve ona donosi, zbog boravka u zatvorenom prostoru. S time u vezi razgovara se i s vlasnicima noćnih klubova i radi se na tome da se pronađe neko rješenje da i oni mogu raditi, a da se sačuva zdravlje ljudi. Na pitanje novinarke može li zamisliti izlazak sa zaštitnom maskom, odgovorio je kako se ne sjeća kad je on osobno bio u noćnom klubu, ali da se svakako treba pridržavati mjera.

Božinović je kazao i kako će nacionalni stožer vjerojatno pristati na zahtjev gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića da se dozvoli uplovljavanje kruzera. "U kontaktu smo s gradonačelnikom i mislim da ćemo to dozvoliti vrlo skoro. Postoje još neki tehnički detalji koje treba riješiti, primjerice što da se radi ako su na brodu zaraženi ljudi, ali mislim da smo blizu odluci da se to dozvoli".

Reforme u ministarstvu

Nakon najave niza reformi u Ministarstvu unutarnjih poslova, kada je objavljeno i da se će se osobni dokumenti izdavati na jedan posve drugačiji način, postavilo se pitanje zašto taj segment micati iz MUP-a i davati nekom drugom, prije svega privatnicima.

"Mi želimo cijeli taj proces digitalizirati. Ipak danas živimo u 21. stoljeću", kazao je Božinović, a na upit zar to MUP ne može, zašto je potrebno angažirati nekog izvana, kazao je kako to nije takav slučaj, jer imamo sustav e-Građani, unutar kojeg oko 2,5 milijuna hrvatskih građana ima elektroničke dokumente.

Osobna iskaznica zamijenit će mnoštvo nekih drugih dokumenata pa će se na osobnoj iskaznici naći praktički svi elementi bitni npr. za putovanje. "Ona neće zamijeniti putovnicu jer to je dokument na razini Ujedinjenih naroda, ali na razini Europe sve će se moći s osobnom", kazao je Božinović. Potvrdio je da će na osobnoj biti i podaci za zdravstvenu iskaznicu.

Istaknuo je da direktiva EU-a stupa na snagu 2021. godine te da će se tada napraviti neko prijelazno razdoblje. "Gužve na šalterima polako će početi nestajati iz naših života." Na pitanje hoće li građani morati odmah mijenjati dokumente, rekao je kako će postojati jedno prijelazno razdoblje.

Naveo je i da je ovo tek jedan manji dio reformi u MUP-u, koje će biti sveobuhvatne i zahvatiti niz ustrojstvenih jedinica, prije svega policiju, koja će snimati sva postupanja.

"Bit će to kamere koje se nose na dijelu odore. Danas ta tehnologija odgovara standardima, a snimanje je dobro i za građane i za policiju, ako dođe do neke dvojbene situacije", zaključio je Davor Božinović.

