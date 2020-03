Profesor Peter Piot, jedan od vodećih svjetskih mikrobiologa, rekao je da je novi soj koronavirusa "mnogo, mnogo gori od ebole".

Piot, koji je 1976. otkrio ebolu, rekao je da je Covid-19 od ebole opasniji zbog lakoće kojom se širi.

"Da biste se zarazili ebolom, morate imati izuzetno bliski kontakt sa zaraženom osobom. Ljudi je se jako boje ebole, ali ju je obično vrlo lako obuzdati", rekao je Piot.

"[Covid-19] je zabrinjavajuć jer se radi o virusu koji se širi duševnim putevima. Vrlo je zarazan jer u grlu postoji mnogo virusa tako da se možete zaraziti tijekom razgovora sa zaraženom osobom", dodao je.

One of the world's leading microbiologists, Professor Peter Piot, has said that #COVID19 is 'much, much worse than Ebola'



Read the latest on #coronavirus here: https://t.co/N3UA8CjGYu pic.twitter.com/26t8yMwkWW