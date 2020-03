U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 25 slučajeva zaraze koronavirusom. Istarska županija od ponedjeljka će nastavu održavati putem interneta, a neki fakulteti otkazali su predavanja. O ponašanju virusa prema ljudima, ali i ponašanju ljudi prema virusu u Dnevniku Nove TV govorio je profesor Ivan Đikić.

Raste broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, no jedna je osoba od njega i ozdravila te je puštena kući iz bolnice.

Profesor Ivan Đikić u Dnevniku Nove TV je kazao da se u posljednjih nekoliko mjeseci o koronavirusu puno toga doznalo. ''Vidimo da se u Hrvatskoj može dobro kontrolirati širenje virusa i na pravilan način ograničiti oštećenja onih koji su najrizičniji, a to su stariji i oboljeli'', kaže Đikić.

Znanstvenik dodaje i da zasigurno ima ljudi koji su pozitivni na koronavirus, no ističe da što se više ljudi tim virusom zarazi, ''to je veći kolektivni imunitet i virus pada po svom broju jer se više ne može prenositi na tako veliki broj ljudi'', što se dogodilo i u Kini.

''U Italiji se pak dogodilo to da je virus unesen iz Kine i proširio se da zdravstvena služba nije znala. Tada se virus eksponencijalno širi među ljudima i to je danas u Italiji problem'', objašnjava Đikić. Dodaje da toplije vrijeme virus neće uništiti, ali ga može smanjiti.

Profesor Ivan Đikić je istaknuo da je dobar znak to što neki oboljeli nemaju nikakve simptome. ''Mnogi će ga dobiti, preboljeti da ni ne znaju i stvoriti imunitet za takve viruse ubuduće. Zasad nije poznato da koronavirus ostavlja posljedice na organizam'', rekao je Đikić.

''Naši su stručnjaci odlični u svom poslu''

Znanstvenik smatra da se Hrvatska dobro odnosi prema epidemiji. ''Mislim da je Hrvatska dobar primjer onoga što imamo već dugi niz godina, a to je škola javnog zdravstva koju je još prije 80 godina utemeljio profesor Andrija Štampar. On je bio jedan od svjetskih autoriteta i danas vidimo u Hrvatskoj da su naši stručnjaci odlični u svom poslu. Ono što je on rekao prije 80 godina i danas vrijedi – morate se dobro pripremiti za infekcije, epidemiju i znati s kakvim se neprijateljem borite'', istaknuo je Đikić.

Na pitanje je li koronavirus ''teža gripa'', profesor Đikić kaže da je to bolest koja je po ponašanju vrlo slična gripi. ''Velika je razlika kod ovog virusa što ne znamo puno o njemu, a o gripi znamo i nju kontroliramo svake godine. Ali ne bih radio nikakvu paniku u javnosti'', zaključio je profesor.

