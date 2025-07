Julie Stephen kaže kako joj nije jasno da nitko nije primijetio tijelo njezina supruga Seana nakon što je 1. srpnja ušao u toalet u zgradi Gradske vijećnice u Edinburghu i više nikada nije izašao.

Julie (47) razgovarala je tog dana sa Seanom na mobitel, a onda joj se požalio kako mu je loše. Kasnije ga je pokušala ponovno dobiti, ali nije uspjela uspostaviti vezu, pa je prijavila njegov nestanak. No, tijelo mu nije bilo otkriveno gotovo tjedan dana. Sad Julie traži od gradskih vlasti i policije objašnjenje zašto je tijelo njezina supruga ostavljeno da trune u zahodu, a da to nitko nije primijetio šest dana.

"Na snimci nadzorne kamere vidi se kako razgovara sa mnom telefonom dok se penje uz Royal Mile i ulazi u zgradu. Bio je zdrav, ali rekao je da mu se vrti i da mu je muka. Rekao je da će uzeti taksi. Prekinuli smo razgovor kad je rekao da ide na zahod. To je bio posljednji put da sam ga čula. Kako je moguće da nitko nije ušao u taj zahod šest dana? To mi je neshvatljivo. Tamo su zaštitari, čistači i netko na recepciji. Kriminalistička policija još sve istražuje. Bi li danas bio živ da ga je netko pronašao ranije? Ta će mi se pitanja vrtjeti po glavi do kraja života,” rekla je Julie, piše Mirror.

Kada nije mogla dobiti supruga, nazvala je policiju, ali su joj kazali da je on odrasla osoba i da ga (još) ne mogu proglasiti nestalim.

Julie i Sean Stephen Foto: Društvene mreže

"Tjedan dana smo ga posvuda tražili i dijelili letke. Bili smo dvije minute udaljeni od njega, a nismo ni slutili da je u toj zgradi. Kad su ga pronašli, tijelo mu je već bilo u stanju raspadanja. Nisam ga mogla ni vidjeti. Morala sam dati njegovu četkicu za zube zbog DNK. Ovo se može dogoditi bilo kome. Strašno je to sve“, rekla je.

Glasnogovornik policije Škotske izjavio je:

"U utorak, 1. srpnja 2025. u 21:20 primili smo prijavu zbog zabrinutosti za 38-godišnjeg muškarca s područja Edinburgha koji se nije pojavio na unaprijed dogovorenom sastanku. Provedena je potraga, a pronađen je mrtav u ponedjeljak, 7. srpnja u blizini High Streeta u Edinburghu.”