Vlada je donijela nove ekonomske mjere za poduzetnike, no oni njima nisu zadovoljni. Na zagrebačkom Zrinjevcu ove godine nema adventskih kućica.

Poduzetnici su nezadovoljni pa prijete i novim prosvjedima. Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja za Dnevnik Nove TV kazao je da će inzistirati na obeštećenju.

"Mi želimo inzistirati da i dalje raspravljamo o obeštećenju, bilo kakvim kompenzacijskim mjerama i subvencijama, kako ih god možemo nazvati", rekao je Medak. "Ono što je ključno, ključno je da je ovo jedna vatrogasna mjera koja funkcionira na način da zadovolji prosinac i baš zato inzistiramo da se do 21.12. izregulira strategija do proljeća", objasnio je Medak.

Navodi da donesene mjere nisu dovoljne. "Nije dovoljno da se pokriju samo najmovi i određeni parafiskalni nameti koji se prelijevaju iz države u državu", rekao je Medak i rekao da ne žele prosvjede, tužbe niti na ulice.

"Želimo to riješiti u partnerskom odnosu na način da utvrdimo koji su problemi, da ih detektiramo. Danas, na sastanku koji je trajao dva sata smo detektirali jako, jako puno problema i mi ih želimo riješiti partnerskim odnosom", objasnio je Medak i dodao da nije dovoljno ako ne znaju što će biti nakon prosinca.

Nove mjere im nisu dovoljne

Novim mjerama, država poduzetnicima namiruje plaće radnicima, nadoknadu fiksnih troškova, komunalija, najmova, tu su i COVID krediti.

Na pitanje zašto to nije dovoljno, Medak je odgovorio: "To je obeštećenje najmodavcima. Ostalo, fiksni troškovi poput ZAMP-a, HRT-a mi ionako ne koristimo jer smo zatvoreni. Tako da sve te mjere nisu trebale tu ni biti, a ne da ih država plaća pa da mi podmirujemo dalje njima pod izlikom da je to naše obeštećenje", objasnio je Medak.

"Što se tiče COVID kredita, 1,3 milijardi kuna koje ulaze u mjere ne mogu biti u 2 milijardi jer to su krediti koje ćemo mi vratiti", dodao je Medak.

Ističe da u ovakvim uvjetima mnogi neće preživjeti. "Mi govorimo o 25 tisuća pravnih subjekata s 35 tisuća objekata. 1,3 milijardi kuna nije dovoljno ni za dvije tisuće kredita. 10 posto onih koji ih uspiju dobiti će preživjeti, ostali neće. To su ključne stvari", navodi Medak i dodaje da je zato Njemačka išla s paušalom gdje sve studije pokazuju da je dala za trećinu više novca kako bi se podmirile štete nastale tijekom COVID-a.

Od države očekuju smanjenje PDV-a. "S obzirom na to da je susjedna Srbija smanjila s 20 na 10 posto, a mi imamo 28 posto, odnosno 25+3, mislimo da je realno da, ako može Srbija smanjiti, može i Hrvatska imati dovoljno 300 milijuna na godišnjoj razini, koliko je potrebno", zaključio je Medak.

