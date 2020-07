Mogu li mladenci doista odahnuti i do kada s Krunoslavom Capakom provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Član Nacionalnog kriznog stožera Krunoslav Capak kaže da stalno balansiraju hoće li popustiti i dopustiti određene aktivnosti.

"Jasno je da se mladi moraju ženiti, ali možda ne bi trebali imati 300 ljudi, ali jasno je i da je to problem ako to netko želi", rekao je član stožera te dodao da pažljivo prate epidemiološku situaciju te će možda morati ograničiti broj gostiju, ali isitče da se takva odluka neće donijeti i obznaniti preko noći.

"Najavit ćemo to, ako do toga dođe", kazao je i dodao kako Stožer mora naći dominantni izvor zaraze i spriječiti ga pogotovo zato što su nas europske države počele stavljati na narančaste liste. To znači da njihovi državljani, po povratku iz Hrvatske, moraju u samoizolaciju. "A to nitko ne želi", ističe Capak.

Ističe i kako je situacija s turistima u Hrvatskoj jako dobra. "Danas je među zaraženima jedan Švicarac u Istri. Ne znamo je li došao zaražen ili se tu zarazio", rekao je i dodao kako je od početka epidemije tek 20-ak turista u Hrvatskoj bilo zaraženo, a od njih je 90 posto došlo u našu zemlju zaraženo.

Komentirao je i nove preporuke za koncerte.

"Najavljena preporuka usklađena je s Ministarstvom kulture i glazbenom industrijom. Ona vrijedi od danas. Snažno se preporuča da su to sjedeća mjesta, prodaja karata da ide elektronski, nema plesnog podija samo stajaći stolovi", rekao je Capak koji se osvrnuo i na saborske zastupnike koji tijekom sjednice skidaju maske.

"Ja to ne bih preporučio. U zatovrenim prostorima, ako sastanak traje dugo, svi bi trebali nositi masku bez skidanja. Jer skidanje maski znači da ste u tom trenutku podijelili te zarazne kapljice, ako ste bolesni, sa svojim kolegama", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr