Novi red pljuskova i grmljavine: Kada stiže smirivanje vremena otkriva meteorolog

Promjenu vremena donosi nam atmosferski poremećaj sa sjevera te nova ciklona koja se formirala u Đenovskom zaljevu i uz nju vezan sustav fronti. Očekuje nas kišovito, vjetrovito i u mnogim krajevima osjetno svježije vrijeme. U središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu bez izraženog hoda temperature, što znači da će temperatura tijekom dana malo varirati, moguće je da noć i jutro budu i topliji od poslijepodneva u tim krajevima. Sve je to vezano uz prolazak te hladne fronte, odnosno uz kišu i dolazak osjetno hladnijeg zraka nad naše krajeve.



Očekuje nas kišovita noć i oblačno jutro, također s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviše u gorju, na sjevernom i srednjem Jadranu te u središnjoj Hrvatskoj. No, obilne kiše potom može biti i drugdje. Na snazi je i Meteoalarm. Treba napomenuti da je upravo prvi dio dana za većinu zemlje onaj intenzivniji što se kiše i grmljavine tiče. Zapuhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita moguće već s olujnim udarima. Na srednjem Jadranu prolazno sjeverozapadnjak, a na jugu još veći dio dana jugo. U ranim satima temperatura će biti od 8 stupnjeva u gorju, 10-ak na sjeverozapadu zemlje, malo viša na istoku i na sjevernom Jadranu, a najviša u Dalmaciji gdje može biti i 18 stupnjeva.



Temperatura se u središnjoj Hrvatskoj neće značajnije mijenjati tijekom dana, a navečer će dodatno zahladnjeti. Oborine će prema večeri biti sve manje, i vjetar će oslabjeti pa će se vrijeme u konačnici i smiriti.



Nakon jače kiše, u istočnim predjelima smirivanje nešto kasnije nego na zapadu. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, a i tijekom dana će biti svježije, osobito u zapadnoj Slavoniji.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu glavnina oborine past će u noći i u petak prijepodne, no i poslijepodne će u gorju biti promjenjivije, dok će se na moru naoblaka kidati. Ipak, ostaju šanse za još poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te će biti sviježe. U gorju od 8 do 13, a na sjevernom Jadranu sutra maksimalno 17 stupnjeva.



I u Dalmaciji će biti obilne kiše. Mogući su izraženi grmljavinski pljuskovi za koje je vjerojatnost najveća sredinom dana u srednjoj Dalmaciji. Na sjeveru će zapuhati bura, južnije tramontana, a još južnije veći dio dana puhat će jugo. Dnevna temperatura će biti od 17 u zaleđu do 23 stupnja ponegdje na jugu regije.

Vrijeme idućih dana

Za vikend će većinom prevladavati sunčano ili najmanje dijelom vedro vrijeme na kopnu. Uz umjeren ili jak dnevni razvoj oblaka tek lokalno će biti moguće malo kiše ili poneki pljusak. Uglavnom u ponedjeljak. Uz slab do umjeren sjeverac i za vikend će se zadržati malo svježije, no dnevna će temperatura nakon zahladnjenja u petak ipak biti ugodnija te postupno sve viša. Jutra nekoliko dana dosta svježa.

I na Jadranu od nedjelje većinom sunčano, jedino u subotu još u Dalmaciji promjenjivije uz mogućnost za poneki pljusak. Umjerena i jaka bura tijekom vikenda će okretati na tramontanu pa sjeverozapadnjak. Na moru će uz sunce, vrlo brzo ponovno zatopljeti.

Dosta sunčana vremena u sljedećem tjednu. Ne skroz stabilno, bit će rijetko uglavnom kraćih pljuskova, no posvuda toplije i svakako ugodnije nego ovih dana.