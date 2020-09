Krunoslav Capak osvrnuo se na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Kaže da nam se ne može više dogoditi lockdown kao u proljeće, a počinju i razgovori s predstavnicima raznih sektora. Prvi su na redu ugostitelji, s kojima će razgovarati u petak.

Član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak kazao je kako već tri tjedna Hrvatska bilježi silazni trend broja novozaraženih te očekuje da će se taj trend nastaviti. Danas je zabilježeno 213 novozaraženih.

"Na tjednoj razini to je znatno niža brojka nego prošli tjedan prva tri dana, očekujemo da će se trend nastaviti", kazao je za N1.

U petak sastanak s ugostiteljima

Najavio je kako će ususret zimi i boravku u zatvorenim prostorima prvo razgovarati s ugostiteljima, s kojima će se sastati u petak.

Jedna od najavljenih mjera protiv koje se ugostitelji glasno bune jest stišavanje glazbe u objektima. Capak isitče kako Hrvatska ima liberalne mjere u odnosu na druge zemlje Europe, a neke mjere, poput zatvaranja noćnih klubova, bile su uvedene jer su tamo zabilježeni izvori zaraze.

"Stišavanje glazbe je forsiranje te teze i mjere. Mjera izgleda logična, ali nikako nije prva stvar o kojoj želimo razgovarati s ugostiteljima. To nije najvažnija stvar", istaknuo je Capak.

Virus ušao u Sabor

Komentirao je i koronavirus u Saboru. Predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića pozitivan je na koronavirus. "Bio je u bliskom kontaktu s Jandrokovićem, Rainerom i tajnikom, s obzirom na to dužni su ići u samoizolaciju, kao i još četiri službenika iz ureda. To se može dogoditi u bilo kojem uredu, ne znamo kako se službenik zarazio, to treba utvrditi. Što se tiče Sabora, ovo je završena priča", rekao je Capak.

Još se ne može reći jesu li Delnice opasno žarište

Osvrnuo se na situaciju u Domu za starije u Delnicama gdje je zaraženo 65 osoba. Capak kaže kako treba pričekati i još ne može reći radi li se o potencijalno težem žarištu jer se teži simptomi razviju u drugom tjednu bolesti.

"Većina ima blage simptome. Ako se nekome stanje pogorša, odmah ide u bolnicu", kazao je te dodao da je kronološka dob najveći rizik, a ako je neki komorbiditet, rizik je još veći.

"Unatoč svom trudu može se dogoditi ova situacija. Epidemiolozi su odlično odradili. 40 osoba izolirano je u domu, imaju blage simptome ili su asimptomatski", rekao je i dodao kako je 13 osoba s težim simptomima u bolnici.

Velika Britanija vidi da ne vlada situacijom, zato su mjere strože

Capak kaže da se Hrvatskoj ne može dogoditi lockdown kao u proljeće jer se život i gospodarstvo moraju nastaviti.

"Imamo liberalne mjere. Velika Britanija ograničila je okupljanja na šest ljudi jer vide da ne vladaju situacijom. Mi vladamo situacijom. Kad smo imali 300 zaraženih, nismo razmišljali o lockdownu jer je onaj kakav smo imali u proljeće nemoguć", zaključio je član stožera.