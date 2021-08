U nedjelju je u Hrvatskoj zabilježeno 298 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.903.

* dosad 367.022 zaražene osobe

* 8283 preminule osobe

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:33 U Osječko-baranjskoj županiji od 26 obrađenih uzoraka dva nalaza su pozitivna na koronavirus. U KBC-u Osijek hospitalizirano je devet osoba, a u samo izolaciji je 419 osoba.

9:19 U Požeško-slavonskoj županiji od 12 obrađenih uzoraka četiri su pozitivna na koronavirus. U županiji trenutno je aktivno 14 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 1 osoba je hospitalizirana, 13 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji.

9:07 Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 122 uzoraka briseva na COVID-19, potvrđene su 2 novozaražene osobe.

Izliječeno je 7 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 479 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 16 osoba.

8:37 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju su dvije osobe zaražene koronavirusom, a na opservaciji je 10 pacijenata.



U Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru građani se mogu cijepiti bez najave i naručivanja i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati. Također, bez najave i naručivanja građani se mogu cijepiti sutra, 17. kolovoza u ispostavi Zavoda za javno zdravstvo u Garešnici od 12 do 14 sati te u Daruvaru, 18. kolovoza, od 9 do 12 sati. Potrebno je samo ponijeti zdravstvenu iskaznicu. Autobus "Cjepko" sutra će posjetiti općine Sirač i Dežanovac.

8:20 Nakon što je testirana 61 osoba, u Varaždinskoj županiji jučer nije bilo nijednog novog slučaja zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju su četiri pacijenta s težom kliničkom slikom.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije cijepljenje za veći broj građana ovaj tjedan organizira prema sljedećem rasporedu:



Utorak, 17. kolovoza – Opća bolnica Varaždin – dvorana 1 u podrumu Kirurgije (pokraj ORL ambulante) - od 8 - 13 sati – cijepljenje prvom dozom Pfizera za zainteresirane građane bez prethodne najave.



Srijeda, 18. kolovoza – sportska dvorana Gospodarske škole u Varaždinu – od 8 do 14 sati – cijepljenje drugom dozom AstraZenece i Pfizera za građane koji su prvom dozom cijepljeni 12. srpnja, 14. srpnja i 16. srpnja, te cijepljenje prvom dozom Pfizera za zainteresirane građane bez prethodne najave.

8:10 Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata dvije su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o jednoj osobi s područja grada Siska i o jednoj osobi s područja grada Popovače.