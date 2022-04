Više od dvije godine prošlo je od proglašenja epidemije na području cijele Republike Hrvatske. Prošli tjedan gotovo sve mjere su popustile. No što je potrebno da ministar na epidemiju da svoj konačan potpis?

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i članka 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a na prijedlog HZJZ-a, ministar zdravstva donosi odluku o proglašenju epidemije COVID-19.

Tako je glasila odluka koju je 11. ožujka 2020. potpisao Vili Beroš nakon što je 25. veljače u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj korone.

Otada pa do danas registrirano je 1.109.847 slučajeva zaraze, a 15.702 osobe su preminule.

Prije nešto manje od tjedan dana ministar je na konferenciji na kojoj je većina mjera ukinuta slavodobitno uzviknuo: "Došao je i taj dan, i to vrlo simbolično na Svjetski dan zdravlja."

No vrlo olabavljene mjere ne znače da je i sama epidemija gotova. Što je uopće potrebno da se to dogodi?

Ministar zdravstva Vili Beroš danas kaže da je teško predviđati kad bi ona mogla završiti, a pitanja o kriterijima koji se moraju ispuniti su isključivo za struku. A struka kaže - da se radi o bilo kojoj drugoj bolesti, znali bismo. Ovako, teško.

"Definicija kraja za epidemije drugih zaraznih bolesti postoji. Kraj se proglašava kada prođe razdoblje duple inkubacije od zadnjeg zabilježenog slučaja", objašnjava ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

S obzirom na to da inkubacija za COVID-19 traje 14 dana, 28 dana nakon zadnjeg slučaja mogao bi se proglasiti kraj. No ova bolest je još nova i dovoljno je puta pokazala svoju nepredvidljivost da bi ista pravila mogla vrijediti i za nju.

Epidemija završava do kraja godine?

"U ovom slučaju to je nemoguće primijeniti. Ni ECDC i WHO se još nisu usuglasili koji će to kriteriji biti. Naša pretpostavka je da će se kraj proglasiti onda kada više neće biti potrebne mjere koje su donesene zbog proglašenja. Ili kada više neće biti tako visoka incidencija, tako masovna. Recimo, kad incidencija bude 40 na 100.000 stanovnika u 14 dana. Sada nam je 400. Možda incidencija zbog lijepog vremena i padne, ali i tada treba voditi računa o drugim faktorima", pojašnjava Capak i upozorava na velik broj hospitaliziranih.

"Njih još ima 500-tinjak", kaže. S obzirom na još uvijek visoku incidenciju, nove varijante virusa, koje su manje opasne, ali više zarazne, i ne idu baš na ruku tome da se sve brzo završi.

No jednog dana kada se i to dogodi i sazriju uvjeti, službeno proglašenje kraja epidemije potpisat će ministar zdravstva. Na prijedlog HZJZ-a i uz suglasnost Vlade. Kolike su šanse da to bude ove godine?

"Nije nemoguće, ali teško", zaključuje šef HZJZ-a.