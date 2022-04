Danas je 48. dan rata u Ukrajini. Pukovnija Azov tvrdi da su ih Rusi u Mariupolju napali kemijskim oružjem, čeka se ruski odgovor. Ruske snage dobivaju pojačanje oko Donbasa, ali Zapad smatra da ruska ofenziva neće biti uspješna.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

7:10 Japan je zamrznuo imovinu 398 ruskih državljana, među njima i imovinu Putinovih kćeri, Katerine Tikonove i Marije Vorontsove, navodi su se priopćenju japanskog ministartsva vanjskih poslova.

Na udaru novih sankcija su i žena i kći ruskog ministra vanjskih poslva Sergeja Lavrova.

7:03 Potpredsjednika ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je da ruska vojka u zatočeništvu drži 1700 vojnika i civila, od čega su 500 žene.

"Tjeraju ih da stoje, ne dopuštaju im da sjednu. Briju im glave, tjeraju ih svaki dan da se razodjenu zbog pregleda. Znam za slučajeve silovanja, vidjela sam slomljene ralježnice", rekla je Vereščuk, prenosi Kyiv Independent koji nije mogao potvrditi te tvrdnje.

⚡️Vereshchuk: 1,700 Ukrainian soldiers and civilians are held by Russian forces. Ukraine’s Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said that 500 of those are women.

6:48 Žena ubijena u vrtu, pet ljudi u podrumu, majka upucana kraj kćeri... To su samo neka od ubojstava u Buči, a New York Times, zahvaljujući novinaru koji je bio na terenu, objavio je mapu zločina. Među njima su i žrtva silovanja pronađena u podrumu, muškarac kojem su odrubili glavu, četveročlana obitelj.

The New York Times documented the bodies of almost three dozen people where they were killed in Bucha — in their homes, in the woods, in a vacant parking lot — and learned the story behind many of their deaths. Read more: https://t.co/UfJBpaoiY9 pic.twitter.com/PdPPrMi1G6