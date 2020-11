Ministar Davor Božinović nakon videosastanka sa županima jučer je najavio zaoštravanje mjera.

"Sutra će stožer pripremiti novi set mjera s kojima ćemo upoznati župane. Taj set mjera trebao bi vrijediti do Božića", rekao je načelnik Stožera civilne zaštite i dodao da će one vrijediti najmanje do Božića, a moguće i šest mjeseci.

Najavio je da će se odnositi na pojedine grane gospodarstva, ugostiteljstvo, kulturu, obrazovanje. Iako još nije otkrio o kojim se mjerama radi, a neslužbeno, o njima bismo mogli znati u četvrtak, prvi se "izlanuo" predsjednik Zoran Milanović.

"Sutra se zatvaraju lokali i restorani. Trebalo je to i ranije", rekao je u utorak navečer.

Vlada je o mjerama razgovarala sinoć, a danas su one na redu na sjednici užeg kabineta. Očekivalo se da će ih Stožer objaviti na konferenciji za medije, no ona je otkazana bez objašnjenja.

Nagađa se o zatvaranju kafića, no čini se da potpuno zatvaranje ugostiteljskih objekata još nije posve sigurno. Navodno se još pregovara hoće li se ići na zatvaranje ili na još jednom skraćivanje radnog vremena. Jedna od opcija je i da se dopusti posluživanje samo na terasama. No što god da se od toga dogodi, ugostitelji nisu zadovoljni.

"Skraćivanje radnog vremena je kukavički potez, neka nas zatvore i obeštete kao i ostale u Europi", rekao je za Novu TV predstavnik ugostitelja Marin Medak.

Također se spominje i zatvaranje kina. U javnom prijevozu dodatno će se ograničiti broj putnika.

Srednje škole mogle bi u potpunosti prijeći na online nastavu, ali o tome se još raspravlja, pa u medije stižu kontradiktorne poruke. Još se ne zna što će biti s fitness-centrima. Moguće je da ostanu raditi, uz strože mjere.

Ono što je neslužbeno procurilo je i zabrana svadbenog slavlja. Planira se zabrana plesnih grupa, KUD-ova, nema sajmova ni sportskih natjecanja osim profesionalne lige. Hoteli i kampovi ostaju raditi. Trgovine do 22 sata najviše. No glavno pitanje je - što će biti s ugostiteljstvom?



Hrvatska ima rekordan broj novozaraženih i nikad više testiranih. Ogroman porast broja novooboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Uži kabinet nastavlja brusiti nove mjere, hoće li se zatvoriti kafići? Premijer Plenković izbjegao novinarska pitanja

Spominje se i kako je moguće da se i vjerski obredi obavljaju online, preko radija ili TV-a.