Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Muzeju za umjetnost i obrt. Komentirao je cjepivo protiv koronavirusa, moguću obvezu cijepljenja i sjednicu VNS-a.

U Muzeju za umjetnost i obrt otvorena je izložba "Protreseni MUO: od potresa do potresa 1880. - 2020.", koja se postavlja u povodu 140. obljetnice djelovanja muzeja. Na izložbi je i predsjednik Zoran Milanović koji je uoči otvaranja komentirao moguću obvezu cijepljenja protiv koronavirusa, temu koju je, kako kaže, otvorio na sjednici VNS-a.

"Rekao sam da se sada pokazuje da je o tome trebalo ranije voditi računa. To je vrlo ozbiljna tema, a ja nisam izvršna vlast. Otvorio sam temu da bi izvršna vlast bila svjesna izazova. Država može puno. Pitanje je društvenog dogovora. Ja mogu biti debatni partner Vladi. Siguran sam da jedan dio ljudi to ne bi prihvatio dobro. Par glupana nije shvatilo moju izjavu kada sam rekao da se neću cijepiti prvi, ali samo zato jer ima potrebitijih", kazao je Milanović.

Komentirao je i učinkovitost cjepiva. "To je testirano u najjačim svjetskim laboratorijima. Tu nema švercanja. Ako si odgovoran građanin, moje mišljenje je da bi se svi trebali cijepiti.

Ne možete natjerati ljude na silu, ali postoje načini da se ljude privoli, pa čak i natjera na to. Vidjeli ste da je jedna od najvećih zrakoplovnih tvrtki rekla da neće puštati ljude koji se ne cijepe u avione. Možda nas neće puštati van države ako se ne cijepimo. Postoje poslodavci koji će zaposlenje uvjetovati s tim da se cijepite", kazao je i komentirao sjednicu VNS-a.

"Predugo je trajalo to dogovaranje oko sjednice. Da, dogovorili smo izjavu da je napad imao terorističkih elemenata", kazao je predsjednik, a na konstataciju da je Plenković sastanak ironično ocijenio sjajnim, Milanović je rekao: "Svi ti sastanci su iznad očekivanja. To je jedan lagani stockholmski sindrom, očekuješ najgore, na kraju izađeš sretan....Bilo je ok. Ja ove stvari ne gledam osobno. Ja nisam ovdje radi dnevne popularnosti", kazao je Milanović.

Komentirao je i mjere Stožera. "Ova razina mjera ne može se donositi bez posebnog zelenog svjetla koje daje Hrvatski sabor koje traži posebnu većinu. Ovo nije normalno stanje.

Sutra se zatvaraju lokali. To je možda trebalo napraviti i ranije. Rezultati se ne mogu vidjeti u par dana, deset dana. Ovo se neće vidjeti unutar dva tjedna. Situacija je teška, ljudi nažalost umiru. Moj poziv svima, kada država njihovim novcem kupi cjepivo koje je razvijeno tamo gdje je najveća svjetska pamet neka se cijepe. To bi trebalo biti dovoljno, a Vlada ima i druge instrumente da to provede", rekao je zaključno.

Plenković o sjednici VNS-a

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je istaknuo kako je na održanoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost postignuto suglasje da napad vatrenim oružjem na Markovom trgu ima obilježja terorizma, a naglasio je i suglasje oko jačanja položaja Hrvata u BiH. Na pitanje je li predsjednik Milanović kritizirao mjere koje su donesene, Plenković je rekao da nije i da je ta tema apsolvirana.

Upitan, je li mu bilo ugodno razgovarati s Milanovićem, Plenković je rekao da je "bio sjajan sastanak". Kaže da se nisu rukovali i da su u tome konzistentni.