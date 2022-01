Šef Klinke za infektologiju splitskog KBC-a Ivo Ivić rekao je da je u bolnici 47 pacijenata, što je dosad najveći broj. Dodao je da se bolest slobodno širi te da je u bolnici 216 pozitivnih bolesnika.

''Maksimum za bolnicu je 250 COVID bolesnika, i u tom slučaju bismo trebali iseljavati druge djelatnosti. Ljudi se ponašaju samoubojstveno, kao da se neće zaraziti, a svi ćemo se zaraziti, i više puta. Jedina razlika između nas je tko je cijepljen, a tko nije. Onaj tko je cijepljen može računati na blagu bolest, a oni koji nisu su kandidati za umiranje. Najviše hospitaliziramo starije ljude, starije od 70 godina, a ima ih i od 50 godina'', rekao je dr. Ivić. U emisiji U mreži prvog.

Kaže da je zabrinjavajući podatak koliko se malo ljudi cijepi.

''Božić "konzumuramo" i računam da ćemo tako nastaviti i narednih tjedana. Dnevno imamo više od 20 prijema, uspijevali smo prošli tjedan održavati ravnotežu, ali za ubuduće je teško prognozirati'', rekao je dr. Ivić.

''Širenje zaraze će spriječiti mjere koje se budu provodile, a ne one koje se bude proglašavale, naglasio je i poručio svima: Cijepite se jer svi ljudi koji se nisu cijepili neka ne računaju na to da je ovaj soj nešto blaži. Svi koji se nisu cijepili, svi stariji, svi kronični bolesnici doći će na red i kandidati su za respiratore i umiranje, to ljudi sebi moraju staviti u glavu'', rekao je prof. Ivić.