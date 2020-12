Inicijativa odgojitelja SIDRO otvoreno je kritizirala i upozorila Stožer i nadležno ministarstvo na, kažu, dvostruke standarde u obrazovnom sektoru. Mnogi odgojitelji su više puta bili u samoizolaciji, a mjesečna plaća im ne dostigne ni iznos od 500 kuna. Hitno traže da se rješenje krizne situacije.

Iz inicijative SIDRO zahtijevaju hitnu reakciju Stožera i Ministarstva znanosti i obrazovanja u cilju sprječavanja širenja epidemije u dječjim vrtićima diljem Hrvatske. Naglašavaju da se propisane epidemiološke mjere ne mogu provesti zato što se radi o mlađem uzrastu.

''Dok se u čitavoj zemlji zatvaraju škole, zabranjuju okupljanja, pa i ona obiteljska iz više od dva kućanstva, dok se potiču poslodavci da koriste kolektivne godišnje odmore i šalju radnike na stari godišnji kako bi se smanjila radna opterećenost i opterećenost javnog prijevoza, dok su zatvoreni kafići, restorani, teretane, dok se zabranjuje kretanje među županijama, dok glavni čovjek Stožera civilne zaštite, ministar Božinović, javno ističe kako su prema zadnjim studijama upravo djeca ''superširitelji zaraze'' - dječji vrtići i dalje rade bez ikakvih ograničenja'', poslali su u priopćenju.

Navode da u malim prostorima boravi skupina djece u prosjeku iz 20-ak različitih kućanstava, velik broj odgojitelja zbog samoizolacije ne mogu dobiti plaću dostojnu života, no plaća nije razlog njihova reagiranja, već pokazatelj nereda u sustavu ranog i predškolskog odgoja.

''Mnogi odgojitelji su i po četvrti put u samoizolaciji, što donosi ogroman stres kako zbog zabrinutosti za svoje zdravlje, zdravlje svojih starijih i rizičnih ukućana, ali i financijski stres zbog značajno smanjenih prihoda'', naglašavaju.

Odgojitelji su na rubu snaga, prekovremene sati više ni ne broje, a manjak radne snage vidljiv je već mjesecima. Dopušten je neposredan rad odgojitelja do 5.30 sati, ali odgojitelji rade i do 10 sati dnevno u skupinama od 19 jasličara ili 30 djece vrtićke dobi.

''Sve preko toga dovodi do povećane mogućnosti ozljeda i štetnih događaja, zbog potrebe izuzetne koncentracije odgojitelja u radu'', objašnjavaju iz Inicijative.

Ističu, da je osnivačima vrtića jedino bitno isticati kako su "sva djeca zaposlenih roditelja upisana u vrtiće", a to je posebno bilo vidljivo u vrijeme izbora. Također, takve izjave nisu u potpunosti istinite jer u Hrvatskoj je dostupnost vrtića izrazito različita gdje u velikim gradovima određen broj djece ostaje bez mjesta u vrtiću.

Naglašavaju da postoje dvostruka mjerila. Mnogo odgojitelja svakodnevno oboli od koronavirusa te su zabrinuti zbog neučinkovitosti zaštite te propisi i upute koje su dobili ne ukazuju na stvarnu želju i namjeru da se pandemija zaustavi.

''Propisuju se samoizolacije roditeljima, no dopušta im se da djecu šalju u vrtiće, iako žive u istom kućanstvu. Dopušta se povratak djece nakon samoizolacije bez potvrde liječnika ili epidemiologa. Roditelji su na prisilnom radu od kuće, kako bi se navodno spriječila epidemija, no njihova djeca dolaze u vrtić i borave veći broj sati u malim zatvorenim prostorima s djecom drugih dvadesetak obitelji. Razumijemo potrebe roditelja, no živimo li svi u istim izvanrednim okolnostima, ili samo neki'', istaknuli su u apelu nadležnim institucijama.

Ne kriju zabrinutost za zdravlje djece u vrtićima, njihovih obitelji ali i njih samih. Svjesni su da će vrtići nastaviti raditi, kako i treba biti. No, intervencije vladajućih su itekako potrebne da se zaustavi širenje zaraze.

''Naši mališani nisu ništa krivi, ne želimo ih stigmatizirati, već želimo da se konačno jednom netko zamisli i učini ispravnu stvar u cilju zaštite zdravlja svih malih i velikih osoba u dječjim vrtićima Hrvatske'', poručuju iz inicijative odgojitelja SIDRO.