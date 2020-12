Nove, oštrije mjere i propusnice natjerale su tijekom blagdana mnoge da krenu već ovaj vikend na put svojim obiteljima. Gužva, nervoza i uznemirenost - takva je atmosfera bila na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u subotu prije podne. Vlak za Vinkovce, iako najavljen na web-stranicama HŽ-a u 11:04, s kolodvora nikad nije krenuo.

Zagrebački Glavni kolodvor u subotu prijepodne bio je ispunjen nervozom i uznemirenošću putnika koji su isplanirali putovanje prema Slavoniji vlakom u 11:04.

"Kartu sam kupila u petak online, vrijedi dva dana, a na njoj piše da nije nužno za taj vlak", ispričala je za DNEVNIK.hr jedna od putnica koja je u subotu prijepodne čekala vlak s polaskom u 11:04 za Vinkovce. Navodi da nije bila jedina koja je čekala taj vlak te da su ljudi postajali sve uznemireniji, kako je vrijeme odmicalo.

Iako su planirali krenuti tim vlakom u posjet svojim najmilijima, iznenadilo ih je stanje na kolodvorskom semaforu na kojem tog polaska - nije bilo. "Došlo je dosta nas, jedan dečko je platio taksi kako bi stigao na vrijeme, a onda smo shvatili da vlak nije ni bio u planu za polazak", dodala je putnica.

Na semaforu nije bilo vlaka

"Planirala sam otići kući na jedan dan vidjeti svoje najmilije (odnosno provesti s njima čak manje od 24 sata), jer zbog cijele ove situacije neću moći provesti Božić i nadolazeće blagdane s njima. Došla sam na kolodvor pola sata prije, međutim na semaforu nisam vidjela navedeni vlak pa sam otišla na informativni pult. Tamo mi je mrtvo hladno i bez ikakve isprike i suosjećanja iskomunicirano da taj vlak ne postoji i da mogu na idući koji kreće oko 13 sati", ispričala je.

"Kada sam pitala kako je to moguće, rečeno mi je da netko nije ispravio grešku na web stranici - i to je cijelo objašnjenje koje smo dobili ja i ostali vidno uznemireni i isfrustrirani putnici koju su planirali putovati fantomskim vlakom. Drugi, koji su čuli moju raspravu s gospođom na šalteru, počeli su vikati da imaju planove i da se to tako ne radi", navodi putnica.

Problem prijavljen prije tri dana, ali...

"Kad sam pitala kome se mogu obratiti s reklamacijom gospođa mi je dala mail adresu na koji mogu poslati prigovor. Rekla je i da je problem prijavila prije tri dana pa je moguće da taj fantomski vlak ne vozi duže vrijeme", objasnila je.

"Zamislite koliko je ljudi proteklih dana (ili mjeseci - tko bi znao s HŽ-om?) kupilo kartu za ovaj vlak, organiziralo putovanje, promijenilo svoje planove zbog vlaka, organiziralo prijevoz do vlaka te nekoga tko će ih pokupiti kada stignu na odredište, potencijalno platilo taksi do kolodvora ili je u tranzitu iz neke druge zemlje na putu kući, dobilo hladan tuš kad su došli na vlak u 11:04 via Vinkovci koji ne postoji!", istaknula je putnica.

Zabrinuta i za zdravlje

No, uza sve navedeno, kaže da ju zabrinjava još jedna stvar.

"Nas je na kolodvoru za polazak u 11:04 bilo dosta. Vjerujem da će i na sljedeći polazak doći dosta ljudi. Pitam se - kako HŽ uopće kontrolira broj putnika u svojim vlakovima, tko ih broji, jer rezervacija nema? Kako oni znaju jesu li putnici u jednom ili deset kupea, koliko vagona da stave, ako nemaju nikakvu kontrolu nad brojem putnika i onda još ukidaju linije?", kazala je putnica i dodala da, osim što je uznemirena onim što se dogodilo, hladnoćom na kojoj je stajala gotovo sat vremena, sad i strahuje za svoje zdravlje.

Gdje je razmak?

U 13 sati je krenuo sljedeći vlak iz Zagreba prema Vinkovcima. Putnica nam je javila da je u njemu isprva bilo previše putnika, s obzirom na epidemiološke mjere, no tada je ipak prikopčan još jedan vagon. Ni tada situacija nije bila idealna.

"Naknadno su dodali još jedan vagon pa su se putnici raspodijelili. Međutim, dok se to nije dogodilo neki kupei su bili puni, a u nekima i dalje sjede po četiri osobe (a navodno bi trebale biti tri). Što se tiče vlaka u 11 h, naišla sam na gospođu koja je s malim autističnim djetetom čekala vlak u 13 sati, jer je kao i mnogi došla na vlak u 11. Na hladnoći je bila dva sata jer nije imala kamo otići. Požalila se na to da je sada jako bole ruke jer nije imala kamo i morala je nositi dijete cijelo vrijeme", navodi putnica.

Inače, na web stranici HŽ-a problematičan vlak u 11:04 je i u nedjelju na rasporedu.

O ovom problemu poslali smo upit Hrvatskim željeznicama, njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.