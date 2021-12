Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta, koje se još uvijek isplaćuju poduzetnicima, mnogi korisnici smatraju nedostatnima. Dio radnih mjesta jest sačuvan, ali prijevoznici, sezonski obrtnici, turističke agencije, event industrija te organizatori sajmova i konferencija i dalje se suočavaju s gubicima u poslovanju. Informer je provjerio koliko je dosad sredstava isplaćeno, ali i što je još trebalo poduzeti.

Među rijetkim državama u Europskoj uniji nakon uvođenja lockdowna u travnju 2020. godine Vlada Republike Hrvatske uvela je mjere pomoći gospodarstvu. Previđeni iznos mjesečne potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim korona virusom iznosio je četiri tisuće kuna. No to nije bilo dovoljno za opstanak brojnih poduzeća zbog drugih troškova koji su dolazili na naplatu, unatoč zabrani rada.

''Potpore za očuvanje radnih mjesta su išle za zaposlenike, no svakako poduzetnici uz plaće imaju i hladni pogon, imaju druge izdatke svakoga mjeseca te stoga smatramo da su se potpore trebale i tako kreirati kako bi se i to pokrilo. Odnosno, trebalo je i dati potpore za obeštećenje'', kaže Branka Prišlić, glavna tajnica Udruge glas poduzetnika (UGP).

Potpore za obeštećenje nisu dobili

Upravo spomenute potpore za obeštećenje nisu dobili, ukinut je lockdown, došla je turistička sezona, a nakon toga i pogoršanje epidemiološke situacije, samim time i nove zabrane rada. Tako su najugroženiji sektori koji nisu mogli raditi posao u punom kapacitetu ili čak uopće, ovisili o nastavku korištenja mjera, a u toj situaciji su i u 2021. godini.

''Potpore za očuvanje radnih mjesta bit će na snazi prema našim informacijama do kraja 2021. godine. Još uvijek su neke tvrtke na tim potporama. To su većinom tvrtke iz sektora za povremeni prijevoz koji se bave turizmom, koji se bave prijevozom na koncerte. Imamo jednu članicu koja radi prijevoz gostiju na koncerte van Hrvatske. Oni su u biti prisiljeni još uvijek biti korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta'', govori Prišlić.



Statistički gledano, od ožujka 2020. pa sve do svibnja 2021. godine isplaćeno je oko 11 milijardi i 55 milijuna kuna pomoći za potpore za očuvanje radnih mjesta. Mjere su u najvećem postotku, od čak 48 posto, koristili mikropoduzetnici, a iz proračuna im je isplaćeno oko pet milijardi i 135 milijuna kuna. Slijede mali poduzetnici s čak 20,1 posto, a isplaćeno im je ukupno oko dvije milijarde 150 milijuna kuna. Potom srednji poduzetnici s 16 posto i iznosom od oko 1,7 mlrd. kuna te veliki poduzetnici s također 16 posto, za čija je radna mjesta ukupno isplaćena jedna milijarda i 709 milijuna kuna.

''Srećom, turistička sezona je dobro prošla ove godine i to iznad očekivanja pa ih jako malo koristi te mjere. Naravno da je to dalo vjetar u leđa mnogim sektorima koji su do sezone bili u velikim problemima'', kaže Prišlić.

Jesen 2021. godine iznenadila je drugom stranom koronavirusne pandemije, a to je niz poskupljenja hrane, benzina, robe i transporta.

''Smatramo da bi se Vlada trebala okrenuti onome što Udruga Glas poduzetnika (UGP) stalno govori, a to je jedan od četiri naša glavna postulata – smanjite poreze, smanjite doprinose, kako bi poduzetnicima moglo ostati više i kako bi mogli investirati i kako bi mogli formirati u krajnjem slučaju bolje cijene'', poručuje Prišlić.

Tu je i obvezno uvođenje COVID potvrda, čiji trošak zasad moraju snositi poslodavci. ''Ako će biti obvezne COVID potvrde u privatnom sektoru, smatramo da bi tu mogao nastati veliki problem. Sada imamo situaciju da zaposlenik može imati COVID testiranje i to ide na teret poslodavca, no kada će ukinuti ta testiranja da bi zaposlenik mogao obavljati svoj posao, vidjet ćemo. Tu će zasigurno nastati, bojim se, veliki problemi'', smatra glavna tajnica UGP-a.



Za kraj treba dodati da oni poslodavci čiji su računi blokirani (nesolventni poslodavci) u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19) njima se odobrava isplata sredstava iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta ako udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje navedene mjere, odnosno ako su zaprimili Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva. Isplata navedenih sredstava može se odobriti samo ako poslodavac ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena

