Još uvijek postoji nesigurnost kod građana prema cijepljenju s AstraZenecinim cjepivom. Imunolog Trobonjača objašnjava da je puno veća šteta ako se netko ne cijepi i potiče sve da se pobrinu za svoje zdravlje.

Iako je EMA objavila da je AstraZenecino cjepivo sigurno i učinkovito, građani su još uvijek nesigurni u odluci hoće li se cijepiti ili ne. S imunologm Zlatkom Trobonjačom razgovarala je reporterka Nove TV, Katarina Jusić. Trobonjača naglašava da se HALMED brine i istražuje svaki slučaj koji je povezan s cijepljenjem AstraZenecom.

''Ako postoji bilo kakva sumnja i mogućnost da postoji nekakva štetna djelovanja cjepiva, oni će pravilno reagirati'', rekao je i dodao je da svakome preporuča cijepljenje – daleko su gore posljedice ako se netko ne cijepi.

Načelnik Stožera Splitsko-dalmatinske županije: ''Strože kontrole kreću sutra. Ako će trebati, pojačat ćemo mjere"

Suspenzija AstraZenece ostaje na snazi: Skandinavske zemlje trebaju još vremena za odluku o sigurnosti tog cjepiva

Do sada je iskorišteno oko 19 milijuna doza cjepiva u Velikoj Britaniji te je zabilježeno 50-ak slučajeva tromboembolije. Ako se to usporedi sa učestalošću poremećaja u općoj populaciji, to je usporedivo, objasnio je Trobonjača.

Još uvijek je jedna od tema trebaju li se cijepiti AstraZenecom žene mlađe od 55 godina unatoč mogućem riziku. ''To je nešto što treba provjeriti. Primijećeno je da su neke mlađe žene doživjele trombozu venskih sinusa glave, što nije učestalo'', komentira te dodaje da treba istražiti je li to povezano s korištenjem kontracepcije budući da se zna da dodavanje estrogena može povećati koagulabilnost, odnosno sklonost zgrušavanja krvi.

''Žene starijih godina često primjenjuju nadomjesnu hormonsku terapiju u istom tom smislu, što također može slično djelovati. Ako se primijeti bilo kakva povezanost sa cijepljenjem, onda će se možda i korigirati protokol cijepljenja u takvoj dobnoj skupini u žena'', objasnio je imunolog Trobonjača.

Potrebno je pratiti kako se epidemija šiti, govori, i tako treba korigirati protokol cijepljenja i cijepiti populaciju gdje se epidemija najviše širi, preporučuje. Kada je u pitanju cijepljenje stanovništva s jednom dozom, imunolog Zlatko Trobonjača, objašnjava da bi se svakako ljudi zaštitili i ako se inficiraju, to neće biti teži oblik bolesti.

''U dinamici redukcije epidemije, to će ići sporije ako budemo primjenjivali samo jednu dozu onih cjepiva za koje su predviđene dvije doze'', rekao je.

Crna brojka: Europa je u petak prešla milijun umrlih od koronavirusa

Sramota: Djelatnici štićenicima doma za starije davali tablete za spavanje pa ih pljačkali

Ako dođe do interventnog uvoza, smatra da je dobro rješenje pojedinačno otkupljivanje cjepiva od strane županija. ''Mislim da je dobro usmjeravati cjepiva prema primorskim županijama koje se bave turizmom budući da nam ekonomija ovisi o turizmu i da bi na neki način bilo dobro što više u ovim županijama smanjiti epidemiju, da to je jedan dobar prijedlog'', zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr