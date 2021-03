Da nema koronavirusa, u ovo vrijeme pred Uskrs, već bismo naveliko brojali turiste. No, virus piše drugačiju turističku priču. Trenutačno je u zemlji 11 tisuća gostiju, osim domaćih, tu su i Nijemci, Talijani.

Iako još nije posve definirano, COVID putovnicu trebali bi dobiti oni koji su cijepljeni, oni koji su preboljeli ili oni koji su se neposredno prije putovanja testirali PCR testom.

''Prvo treba definirati što je to COVID putovnica. Po mom sudu, ako je to nekakav preduvjet za prelazak granica, onda je tu riječ o diskriminaciji. Ako je riječ o dokumentu koji će onima koji su se cijepili omogućiti brži i lakši prelazak granice - ja sam za to'', rekao je Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma.

Iz Hrvatske udruge turizma mišljenja su da status sigurne destinacije možemo dobiti jedino ako su procijepljeni i turistički djelatnici. Više od 70 posto zaposlenika iskazalo je interes za cijepljenje.

Nautičari prvi otvaraju sezonu. No, iako su gosti na brodovima daleko od gradske vreve i masovnih gužvi, ne znači da na pridržavanje epidemioloških mjera t smijemo zaboraviti. No, sve dok ne profunkcioniraju letovi, o ozbiljnom turizmu teško je razmišljati. Situacija se mijenja iz dana u dan.

Trenutačno je u Hrvatskoj 11 tisuća turista, od kojih je 6 tisuća domaćih. Uskrs je pred vratima, vrijeme kada bi se trebali baviti ozbiljnijim turističkim brojkama. No, nažalost, brojke koje uporno rastu i kod nas i u okruženju su - brojke zaraženih.



