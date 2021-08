Mogu li cijepljene osobe prenositi virus, hoćemo li trebati primiti i treću dozu sukladno mutiranju virusa? O aktualnim pitanjima s virusnim imunologom Lukom Čičin-Šainom koji živi i radi u Njemačkoj u Centru za infektološka istraživanja Helmholtz razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Mogu li i u kojoj mjeri cijepljene osobe širiti virus, pogotovo kada se radi o delta soju koji sada dominira, pitanje je koje zanima znanstvenike širom svijeta i o tome sada već postoje brojne studije, kazao je virusni imunolog Luka Čičin-Šain koji živi i radi u Njemačkoj u Centru za infektološka istraživanja Helmholtz.

Za dva tjedna počinje školska godina, doznajemo kad će nove mjere za nastavu: "Bitno je da se sačuvamo, ali možda previđamo mentalno zdravlje učenika"

''Delta varijanta je definitivno zaraznija, ali je dobra vijest da cjepiva i dalje djeluju efikasno i protiv nje. Studije koje su usporedile širenje virusa u ljudima između razdoblja kada je dominirala alfa i najnovijega razdoblja kada dominira delta varijanta pokazale su da je cjepivo podjednako efikasno i u novije doba kao što je to bilo i prije tako da vidimo da iako cjepiva ne djeluju apsolutno stopostotno da nas sasvim štite i djeluju u visokim postocima koji su ostali vrlo visoki i kod delte'', kazao je Čičin-Šain istaknuvši da i dalje pričamo o nekih 90 posto zaštite od teških oblika bolesti.

Uvode obavezno cijepljenje za učitelje u javnim školama: ''Želimo da naše škole budu izuzetno sigurne cijelu godinu''



Tu je i pitanje pojave novih mutacija virusa i mogućeg daljnjeg opadanja učinkovitosti cjepiva, a virusni imunolog je upozorio da je to teško predvidjeti jer ovisi i o tome koje će se mutacije pojaviti.

''Već smo vidjeli da beta varijanta koja se bila pojavila u Južnoj Africi izbjegava imuni odgovor zasada najefikasnije od svih postojećih varijanti u opticaju, međutim, ono što smo vidjeli je i to da se ta beta varijanta ne širi brže nego delta varijanta tako da nije samo stvar izbjegavanja imunog odgovora nego i stvar toga koliko se virus brzo može širiti među ljudima zbog svojih osobina koje nemaju veze s imunim odgovorom i to nam govori da iako je vjerojatnost tu da bi se mogla razviti neka varijanta koja će izbjegavati imuni odgovor i brzo se širiti nje zasad još nema, a hoće li doći je nešto što je nemoguće predvidjeti.

Papa Franjo poslao apel ljudima: "Cijepljenje je jednostavan, ali dubok način promicanja zajedničkog dobra i brige jednih za druge"

Podatak da danas imamo dvostruko više zaraženih nego što smo ih imali prošle godine u ovo vrijeme s jedne je strane znak da je pred nama četvrti val koji će se brzo širiti i već je krenuo, kazao je Čičić-Šain: ''To nas ne iznenađuje s obzirom na činjenicu da se delta varijanta otprilike širi brže duplo od alfa varijante koja se širila duplo brže od varijante virusa iz 2020. godine. No s druge strane imamo i jednu dobru vijest, a to je da je već jedan velik dio stanovništva cijepljen''.

Antivakserica na samrti rekla medicinskoj sestri: ''Cijepite mi djecu...''

Što se tiče očekivanja razvoja situacije za ovu godinu u odnosu na lani, smatra ''da će situacija biti bolja za ljude koji su cijepljeni i gora za one koji to nisu napravili''.



Također misli kako sve ide u smjeru da ćemo se još docjepljivati: ''Vidimo da s vremenom titar antitijela opada. Najvjerojatnije ljudi u ovom trenutku koji su dobili cjepivo još uvijek nisu znatno izloženi, ali su slabije zaštićeni u svakom slučaju nego što su to bili nakon što su dobili drugu dozu cjepiva''.

Dnevnik Nove TV doznaje koliko je među novozaraženima i preminulima s COVID-om bilo necijepljenih osoba: "Brojke govore za sebe"



Što se tiče novih metoda liječenja, naime, spominjalo se da Pfizer razvija tablete protiv koronavirusa, Čičin-Šain je podsjetio da je u osnovi već puno lijekova koji su u naprednim fazama istraživanjima,no treba naglasiti da je i dalje daleko bolje spriječiti nego liječiti i još nema dovoljno efikasnih lijekova da bi se na njih moglo oslanjati: 'Stoga nam je i dalje cjepivo najefikasnija šansa da učinimo nešto da bismo se zaštitili''.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr