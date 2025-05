U doba kada bilo koja životinja ima mladunce, ne smije ih se uznemiravati i ubijati mlade, no mnogi se toga ne pridržavaju, pogotovo kada je riječ o pernatim genijalcima.

S obzirom na to da je počela sezona dolazaka stradalih životinja, Udruga za zaštitu divljih životinja – AWAP objavila je da traži volontere za othranu malenih ptića.

"Počele su dolaziti u sve većem broju bebe vrane. Ima ih iz gnijezda koja 'dobri' ljudi sruše, padaju na beton, pa ih tako ima teško ozlijeđenih s potrganim nožicama, krilima itd. No, vranice uistinu nije neki problem othranjivati, pa apeliramo da ih i sami pokušate othraniti", kazali su iz AWAP-a.

Vrana Foto: Dnevnik Nove TV

"Prihvatite izazov!"

Dnevno, kažu, dolazi uobičajenih od 10 do 15 ptica, a posebno je problem s bebama ili mladuncima: "Prihvatite izazov i othranite barem jednog bebača u životu. Uspomene i razne dogodovštine pamtit ćete cijeli život."



"Da, i mi ih nosimo na posao svako jutro, imamo pse i mačke. Volonteri se javljaju, ali ne bi preuzeli 'odgovornost' hranjenja svako malo, ma kako to kratko trajalo. Tako da vas molimo: da, trebamo volontere za othranu beba. To radite kod sebe doma radi učestalosti hranjenja. Ubaciti u kljun crva, cvrčaka, komadić mesa, pasje brikete nije nešto što se ne može savladati vrlo brzo. Kada počinju samostalno jesti, onda nam ih vraćate kako bismo dovršili proces prilagodbe i pustili u prirodu", objasnili su iz AWAP-a i u objavi objasnili kako hraniti ptiće.

Ilustracija Foto: Getty Images

Pernati genijalci

Kada je riječ o vranama, mnogi ih ne vole i boje ih se premda su ljudi svojim ponašanjem doveli do toga da ih je sve više u njihovoj blizini, a riječ je o vrlo inteligentnim bićima. Pokazuju to brojne znanstvene studije, ove ptice znaju prepoznati pojedince koji bi im mogli biti prijetnja i godinama pamte one koji su ih nekako ugrozili. Čak su sposobne s obiteljima ili prijateljima razmjenjivati informacije o opasnim osobama i njihovu izgledu.

No, sve to samo je dio sposobnosti vrana i srodnih ptica koje pripadaju u rijetka stvorenja dovoljno razvijene inteligencije da mogu prepoznati svoj odraz u ogledalu, rješavati složene kognitivne zadatke te koristiti oruđe i učiti.