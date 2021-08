Cijepljenje nam slabo ide, a bolnice se polako pune. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak doznala je točne brojeve koliko je među novozaraženima i preminulima s COVID-om bilo necijepljenih osoba.

Raste broj zaraženih, ali i onih u bolnicama. Pogotovo necijepljenih.

"Ono što vidimo je da je 85% novozaraženih u protekla dva tjedna necijepljeno, kao i više od 80% preminulih. Brojke govore za sebe. Preminuli su stariji ljudi, mahom s komorbiditetima", rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković.

Točnije od 1. lipnja do 17. kolovoza preminule su 254 osobe s COVID-om ili zbog njega. 80 posto njih nije bilo cijepljeno. Svi koji su imali COVID-19, ali i dvije doze cjepiva bili su stariji od 60 godina i imali su životno ugrožavajuće dijagnoze. U posljednjih 14 dana, od 221 hospitalizirane osobe, 77 posto nije bilo cijepljeno. U posljednja dva tjedna od 3697 osoba s pozitivnim PCR-om, 85 posto nije bilo cijepljeno.

Iako se bolnice pune većinom necijepljenima, Hrvatska ni danas nije došla do 50 posto cijepljenih. Cilj koji smo zadali prije mjesec i pol. Premijer danas nije bio nimalo optimističan.

"Ako dođemo do 60% to će biti jako dobro. Meni je žao da je to tako, ali je tako", rekao je.

Da im internet nije saveznik, premijer je rekao još neki dan. Pa smo provjerili koliko ga institucije zadužene za cijepljenje uopće koriste.

Ministarstvo zdravstva nema službene profile ni na Twitteru, Facebooku, Instagramu, TikToku.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo profil ima na Facebooku i Instagramu, nema na Twitteru i TikToku.

Stranica Koronavirus.hr ima profile na svim društvenim mrežama osim na TikToku.

"Koronavirus.hr kao nekakvo centralno mjesto informiranja posljednjih mjeseci dosta loše obavlja svoj posao, većina sadržaja se svodi na na to koliko je ljudi zaraženo i na kojim područjima", kaže urednica Netokracije Mia Biberović.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje uglavnom generičke fotografije koje se kupuju na internetu. I obično ih "lajka" nekolicina ljudi.

Na svojoj stranici imaju korisne informacije, ali do njih - nije lako doći, upozorava naša sugovornica.

"Rekla bih da se ne prate nužno ključne riječi koje se pretražuju oko cjepiva, pričalo se o neplodnosti i koronavirusu, možda se moglo pisati da to stoji u naslovu, prvoj rečenici“, kaže Biberović.

Jer se lako dostupnim i jednostavno prezentiranim informacijama najlakše gase požari izazvani lažnim vijestima.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr