Nakon što je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Ivana Pavić Šimetin u Dnevniku Nove TV u nedjelju najavila da HZJZ s početkom nastavne godine priprema i dobrovoljno cijepljenje po školama, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja poručuju u ponedjeljak da za time nema potrebe.

Učenik trećeg razreda Prirodoslovne škole ''Vladimir Prelog'' Gabrijel Horvat sjest će u školske klupe s manje briga. Taj je 16-godišnji Zagrepčanin u ponedjeljak primio prvu dozu cjepiva, i to kako kaže: "Da sebe zaštitim, a i ukućane s kojima živim, a i da sebi u budućnosti smanjim brige i da mogu biti sad opušteniji u svemu ovome i da doprinesem situaciji''.

Nakon druge doze više neće morati ni u samoizolaciju ako netko u razredu bude zaražen pa o cijepljenju, kaže, slično razmišljaju i njegovi prijatelji: "Svi su me podržali i rekli su da će se i oni cijepiti i dosta se mojih vršnjaka cijepilo i svi su samo pozitivno rekli, nikome nije ništa''.

Dnevnik Nove TV doznaje: S početkom školske godine kreću i dobrovoljna cijepljenja po školama, no utvrđen je određeni raspored

Hrvatski zavod za javno zdravstvo planira one mlade koji to žele cijepiti u školama. U Hrvatskoj se djeca od 12 godina mogu cijepiti Pfizerovim i Moderninim cjepivo, a na to se odlučilo oko šest posto srednjoškolaca.

"Preporučamo cijepljenje djece s kroničnim bolestima. Prvenstveno. Ta se djeca zaista trebaju zaštititi. Preporuča se cijepljenje djece završih razreda srednjih škola zbog završetka nastave sa što manje izostanaka, izolacija, samoizolacija'', objašnjava epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a.

Cijepiti bi se mogli i učenici strukovnih škola koji to žele, pogotovo oni koji su zbog prakse u kontaktu s većim brojem ljudi, poput zdravstvenih ili ugostiteljskih škola.

"Vjerujte mi i učenicima i nastavnicima je naporno i teško čekati na koji način ćemo nešto organizirati. Ako to ide u smjeru da se poboljša situacija, smatram da to treba odraditi'', kaže Andrej Kristek, ravnatelj Ugostiteljske turističke škole Osijek.

Asja Jelaković, ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska Zagreb ističe: "Škole su uvijek spremne organizirati se, pokazujemo uvijek to svojim radom i ostalim da smo spremni organizirati se, a kako ćemo to provesti ovisi o uputama koje ćemo za to dobiti''.

Capakova zamjenica Pavić Šimetin objavila: "Razmatraju se nove mjere, između ostalog i skraćivanje radnog vremena"

Pitanje je kakve će upute stići jer u Ministarstvu znanosti i obrazovanja za sada nemaju plan škole pretvoriti u cjepilišta, naime, kako kaže državni tajnik u Ministarstvu Tomislav Paljak: ''Nema potrebe za masovnim cijepljenjem u školama jer prema našim informacijama nema interesa da bi se to trebalo organizirati. Svakako pozdravljamo spremnost da se to učini ako će biti potrebe i ako će se pandemijska slika razvijati u tom smjeru''.

Cilj im je, kažu, potaknuti što veći broj odraslih da se cijepe. Prema posljednjim podacima Ministarstva, cijepila se oko polovica profesora u osnovnim i srednjim školama.

"Nedopustivo nametanje cijepljenja"

Slaba procijepljenost, sve više novih slučajeva, a pravila za novu nastavnu godinu nema na vidiku.



Epidemiološka situacija mijenja se iz dana u dan i upravo o tome ovisi i koje će mjere biti na snazi kada počne nova školska godina kao i kada će biti donijete nove mjere. Trebale bi biti poznate krajem ovoga tjedna i sve zanima kakve će one biti, a neki se pitaju i hoće li biti obznanjene prekasno, javlja reporterka Martina Bolšec Oblak.

Kasne li mjere?

''Možda je takav dojam učitelja u osnovnim školama i dojam roditelja. A za srednje škole mi smo spremni kakve god odluke da Ministarstvo donese, a bitno nam je da te odluke budu provedive i kvalitetne i da učinimo sve da zaštitimo učenike i nastavnike'', istaknula je u razgovoru s reporterkom Nove TV Martinom Bolšec predsjednica Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Nada Lovrić za Dnevnik Nove TV.

Što se tiče maski, one su, upozorila je, ''samo najvidljiviji moment na prvu''. Kao ključni problem izdvojila je ''nedostatak interakcije i praktične nastave'', a izgubljen je i jedan dio nastavnika pri prelasku na on line nastavu i u tom se smjeru, kaže, nadaju nekom popuštanju.

''Voljela bih vjerovati da će Ministarstvo možda ukinuti maske cijepljenim nastavnicima s obzirom na to da je rad pod maskom, pogotovo ovakav koji zahtijeva interakciju, vrlo naporan i već se osjećaju neke posljedice po glasnice'', kazala je, ali i naglasila: ''Razumijemo ograničenja koja postoje. Bitno je da se sačuvamo''.

No bitan je i taj moment mentalnog zdravlja učenika, podsjetila je: ''To već sada prelazi neke granice dobrog pristupa – koja je cijena svega toga? Izolacija donosi trajne posljedice. Vjerujemo da će Ministarstvo učiniti sve da sustav profunkcionira, ali vi bez praktične nastave ne možete dobiti krojača, pekara, mesara, stolara … ne možete dobiti bez uputa dok on ne vidi kako se te stvari rade''.

Što se tiče cijepljenja nastavnika, kazala je da bi osim postotka cijepljenih bilo dobro znati i broj onih koji su preboljeli koronavirus. Nedopustivo bi bilo nametanje cijepljenja obrazovnom sustavu: ''Umjesto da potaknemo naše zaposlenike da se cijepe na njih vršimo dodatni pritisak''.

Podsjetila je, naime, da se učenici druže i izvan škole: ''Oni su u školi jako zaštićeni, ali izađu van u pune autobuse bez maski, druže se po parkovima … tako da imamo dva lica jedne te iste priče''.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr