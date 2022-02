Kod pogreba preminulih od COVID infekcije u splitskoj bolnici njihove obitelji nemaju puno izbora. Tip lijesa i usluge već duže vrijeme bira isključivo tvrtka u gradskom vlasništu, a privatni pogrebnici nikako da dođu do odgovora zbog čega je takva odluka donesena.

Preuzimanje tijela preminulih od COVID-19 infekcije u Splitu obavlja isključivo gradska tvrtka. Privatnim pogrebnicima je prekipjelo.

"Prouzrokovalo je nama dosta financijskih problema, sputava nas u samom obavljanju tržišnog načina poslovanja. Druga stvar, ovdje su drastično oštećeni građani. Moraju pokopati u lijesu koji je odredio netko iz Lovrinca. Znači, odredio bez ikakve osnove da ga pokopaju u lijesu koji je praktički socijalan", objasnio je reporteru Ivanu Kaštelanu za Dnevnik Nove TV Darko Perčić iz pogrebne tvrtke Split.

Pa tako već drugu godinu tvrtka u stopostotnom vlasništvu Grada nema konkurenciju na tržištu.

"Mi svi pogrebnici međusobno komuniciramo i ovakva praksa stvarno nije nigdje u Hrvatskoj. Obitelj je ta koja bira pogrebnika. On dolazi sa svojom opremom kad je smrtni slučaj od COVID-a, preuzima tijelo, stavlja u limeni lijes, čiji model izabire obitelj, i potom se hermetički zatvara", rekao je Zoran Žic, tajnik udruge pogrebničke djelatnosti RH.

U Splitu izbora nema. Lijes i ostale usluge moraju se platiti prije preuzimanja pokojnika.

"Oni tu nastupaju kao evo, mi smo tako odredili i to je tako. Obitelj je ta koja bira lijes za svoga pokojnika, a ne da netko kaže evo ide u taj i to je to", dodao je Ivan Nikolić iz pogrebne tvrtke Imotski.

Mjesecima pokušavaju saznati zbog čega je takva odluka donesena.

"Jednostavno ne možemo dobiti odgovor, iako smo to tražili, čijom odlukom je taj posao koji bi trebao biti tržišni prepušten Lovrincu", naveo je Perčić.

U Istri traje rat oko prijevoza pokojnika: "Istra je nešto posebno, oni su bolji od nas. Mi ostali pogrebnici smo svi nesposobni, a oni su sposobni..."

Strava zbog korone: Pogrebnici spaljuju tijela na lomačama, okviri peći u krematorijima rastopljeni od danonoćne uporabe

Predstojnik odjela za patologiju splitske bolnice nije bio raspoložen za medijske upite.

Iz gradske tvrtke Lovrinac tek kratak i nepotpuno odgovor. Tvrde da pacijente iz splitske bolnice preuzimaju sukladno pravilniku koji je na snazi od 2018. godine. Puno prije nego je zabilježen prvi COVID pozitivan pacijent u Hrvatskoj.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju pak da sve tvrtke koje obavljaju pogrebničku djelatnost, mogu preuzimati i preminule od COVID infekcije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr