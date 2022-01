Infektolog Ivo Ivić koji već tjednima upozorava na dramatičnu situaciju u splitskoj bolnici uslijed rekordnog broja COVID pacijenata komentirao je epidemiološku situaciju u županiji.

"Čini se da se situacija poboljašava, imamo 170 hospitaliziranih, a protekle tjedne smo imali 220, to je značajn pad. Cijena u životima je bila visoka i očekujem to još u narednom razdbolju. To su oni koji su primljeni teško bolesni, a necijepljeni", rekao je Ivić.

"Ljudi najčešće nemaju odgovor zašto se nisu cijepili. Neki kažu da nisu slušali prave osobe, ili da su rekli djeca ili doktor, ali uglavnom to nisu prihvatili. Žalosno je da su to stari ljudi, oni koj su djecu redovito cijepili prije 40 i više godina, a njihova djeca sad njih nisu cijepila", dodaje liječnik za N1.

Ivić kaže kako je depresivno gledati ljude kojima ne mogu pomoći jer se nisu cijepili. Smatra da nema više načina da se potakne ljude na cijepljenje. "Ne mislim da imamo mehanizama za poticaja. Došli su oni za booster, oni koji jesu motivirani. Oni koji su odlučili da se neće cijepiti, odlučili su, uzalud ih je nagovarati", rekao je. Ivić smatra da je za to krivo nepovjerenje na mnogim razinama.

"Neisitne na društvenim mrežama postale u istine za njih. Mislim da naš Stožer nije bio ni manje ni više uspješan od ostalih, samo je razlika u populaciji, između Danaca i Nijemaca i nas. Ne mislim da je stožer slao krive poruke", rekao je Ivić koji isitče da ništa nije sigurno.

"Korona je tu i ne sluša nas", zaključio je.