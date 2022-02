U Hrvatskoj je u utorak bilo značajno manje novozaraženih nego prošli tjedan, no i dalje umiru deseci ljudi. Naime, 6538 novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je u utorak, od kojih je PCR-om utvrđeno 3410 slučajeva, a BAT-om 3128. Preminulo je još 47 osoba.

* 1.021.777 ukupno dosad zaraženih

* 14.584 ukupno dosad preminulih



Veliki val infekcija omikronom još uvijek tutnji svijetom, no u nekim zemljama, pa tako i u Europi, već je dosegnuo je svoj vrhunac i sve više država tazmišlja o daljnjoj relaksaciji mjera, no uz zamjetnu dozu opreza.



U Hrvatskoj u utorak bilo značajno manje novozaraženih nego prošli tjedan, no i dalje umiru deseci ljudi, a za cijepljenjem kao ključnim alatom u borbi protiv koronavirusa interes je sve manji.



7:56 U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno je 320 novooboljelih osoba od COVID-19. Radi se o 132 osobe s područja grada Siska, 71 osobi s područja grada Kutine, 29 osoba s područja grada Novske, 28 osoba s područja grada Popovače, 28 osoba s područja grada Petrinje, šest osoba s područja grada Gline, pet osoba s područja općine Lipovljani, četiri osobe s područja općine Velike Ludine, četiri osobe s područja općine Dvor, četiri osobe s područja općine Sunja, četiri osobe s područja općine Lekenik, tri osobe s područja općine Hrvatske Kostajnice i

dvije osobe s područja općine Martinska Ves.



7:35 U Požeško-slavonskoj županiji na posljednjem testiranju je obrađeno 158 uzoraka, od kojih je 56 pozitivnih. Trenutno je aktivno 381 slučajeva zaraze koronavirusom, 25 osoba je hospitalizirano, 356 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 71 osoba, a ukupno je testirano 96.491 osoba.

7:20 Mobilni tim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) cijepi građane po kućama, a većinom je riječ o nepokretnim i slabo pokretnim osobama. Neki od njih dosta su dugo čekali da dođu na red.

7:10 COVID potvrde u javnom sektoru su ustavne i zakonite, odlučio je Ustavni sud odgovorivši tako na zahtjev 35 oporbenih saborskih zastupnika i prijedloge još 28 drugih podnositelja. Ustavni sud utvrdio je da je cilj zaštita zdravlja građana, ali i zaposlenika i stranaka u javnom sektoru te da je mjera bila nužna.