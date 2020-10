Pubovi, zaštitni znak Irske, zatvoreni su još od početka epidemije u ožujku. Od srijede u ponoć se zatvaraju i restorani i barovi, kao i trgovine i djelatnosti koje nisu nužne.

Diljem Europe epidemija koronavirusa divlja pa vlade pokušavaju raznim mjerama suzbiti širenje zaraze. Irska, primjerice, uvodi neke od najstrožih mjera. Šestotjedni režim ne uključuje uvođenje policijskog sata, kao što je slučaj u susjednoj Sloveniji, ali se ograničava kretanje stanovništva, i to mjerom da se od vlastitog doma ne smiju udaljavati više od 5 kilometara. Pubovi i restorani se zatvaraju i moći će samo dostavljati.

Hrvaticu koja već nekoliko godina živi i radi u Dublinu pitali smo kako se Irci nose s najavljenim restrikcijama.

"Pubovi su zatvoreni još od ožujka. U jednom trenutku otvorili su se restorani i barovi koji poslužuju hranu, no piće si mogao popiti jedino ako si naručio hranu za minimalno 10 eura. I to je ukinuto prije nekoliko tjedana, tako da se smjelo jedino jesti i piti na terasama koje su svaki dan krcate, jedva se nađe slobodan stol. Od sutra ni to neće biti moguće", kaže nam. Osim barova i restorana zatvaraju se i sve djelatnosti i trgovine maloprodaje koje nisu nužne. Ulice u kojima su trgovine zasad su još pune su ljudi, kao i sam centar grada.

"Umorni smo svi od mjera, nisu prestale od ožujka. Svima je lagano dosta. I sad uvode tu razinu 5. Ne znam kako će ljudi to podnijeti narednih šest tjedana", govori nam. Od kuće radi već sedam mjeseci.

"Ured u kojem radim uopće se nije otvarao i hrpa firmi tako funkcionira. Nekima su već odavno rekli da se u urede neće vratiti do lipnja iduće godine. Nama kojima to nije rečeno rok za rad kod kuće je ''till further notice'. Jer nitko ne zna što će biti", poručuje.

Irci mjere sve teže podnose. "Unatoč lockdownu i ja i žena normalno radimo kao i za vrijeme prvog lockdowna. Inače su i ovdje ljudi siti političara i mislim da nisam pročitao niti vidio ijedan pozitivan komentar u vezi sa zaključavanjem. Situacija se tek donekle unormalila i sad opet iznova. Logika političara u Irskoj apsolutno mi nije jasna jer će oni kao 'spasiti Božić' da se ljudi tad mogu družiti, izlaziti i trošiti i da će brojke do 1. prosinca drastično pasti. Bit će opet dosta check pointova s policijom koja će provjeravati koliko si daleko od kuće i gdje ideš. 99 posto trgovina i obrta se zatvara", kaže Hrvat koji također radi u Irskoj.

I u Engleskoj su zbunjeni mjerama

Programer iz Londona Graham Howes također kaže da su ljudi zbunjeni mjerama. "Neki su teško pogođeni, a nekima, poput mene, bolje je ovako. Dosta je ljudi zbunjeno porukama vlade koje se stalno mijenjaju, a pogotovo sada kada imamo različita pravila za različite gradove", rekao je za DNEVNIK.hr.

"Kao u zatvoru smo, ali nema panike"

U susjednoj Sloveniji od utorka navečer uvodi se policijski sat i privremeno ograničenje okupljanja više od šest ljudi.

"Ograničenje je usvojeno na temelju iskustva iz inozemstva. Širenje infekcija rezultat je privatnog noćnog druženja i druženja u barovima", rekao je slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs. Rekao je da to nije ograničenje rada policije, već ograničenje prema Zakonu o zaraznim bolestima. Iznimka su dolazak i odlazak na posao te pristup hitnim službama, poput životnih ili imovinskih potreba. Što se tiče novčanih kazni, kreću se od 400 do 4000 eura.

Slovenci su na mjere već navikli. "Nema panike kao kod prvog vala. Nisu sve mjere koje su uveli bezveze, ali ima apsurda. Policijski sat? Ionako nemaš kuda, sve je zatvoreno. Kao da smo u zatvoru. Ipak nema kupovine na zalihe, bit će lakše nego prvi put usprkos lošijoj situaciji", rekao je za DNEVNIK.hr Milan iz Cerknice, u središnjoj Sloveniji.

U slovenskim školama učenici do 6. razreda pohađaju nastavu, dok viši razredi osnovne škole te srednje škole nastavu imaju online. Zabranjeno je napuštati općinu stanovanja osim uz opravdan razlog, poput odlaska na posao ili zbog brige za roditelje i djecu.

U Parizu se situacija ne shvaća ozbiljno

"Iako je zbog pandemije na snagu stupio policijski sat koji traje od 21 do 6 sati, građani Pariza i dalje ne shvaćaju pretjerano ozbiljno cijelu situaciju. Automobili se mogu vidjeti na ulicama i poslije 21 sat, nisam primijetila da ih bilo tko kontrolira i zaustavlja. Moguće je da još toleriraju jer je zakon stupio na snagu u subotu. Svakako da nije ugodan osjećaj kada vas netko zatvori doma protiv vaše volje, ali ako je stao cijeli svijet, onda se nekako i mi privikavamo. Kao što znate, ovdje se moraju nositi maske u zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom. Kazne za nenošenje maske su oko 1000 kuna, i da, one zaista moraju biti namještene preko nosa, a ne ispod brade ili samo preko usana. Iako su najavili zatvaranje svih restorana i bistroa, primijetila sam da većina njih radi, međutim dopušteno je samo sjedenje na terasi, a terase su ovog vikenda zbog lijepog vremena bile prepune. Da se poštuje distanca, ne poštuje se, osim ako netko to striktno ne zahtijeva od vas", ispričala je za DNEVNIK.hr Kristina Bezbradica, koja živi u Parizu.

Dodaje kako su metroi prepuni i označeno je mjesto iza svakoga kako bi se poštovala distanca, ali malo tko vodi računa o tome.

"Djeca trenutačno ne idu u školu, a roditelji moraju raditi, pa je problem tko će čuvati djecu dok su oni na poslu", kaže.

Logistika u Škotskoj je tip-top, nije se teško pridržavati mjera

Tomislav Fistrić s djevojkom je u malom selu blizu Edinburgha u Škotskoj i kaže da se njih dvoje apsolutno pridržavaju svake mjere i to im nije problem.

"Jednim dijelom zato što tu logistika funkcionira nevjerojatno - doslovno što god da naručimo bilo preko eBaya, Amazona, Sainsburija, sve dolazi idući dan", kaže Tomislav.

"Bitno da i dalje ekonomija tu funkcionira. Naravno da je pogođena, ali radi se, svi živi od doma, svi nose maske, ali logistika funkcionira tip-top", kaže Fistrić.