Stručnjak za komunikaciju Jerko Trogrlić komentirao je za Dnevnik Nove TV predizborne koalicije, odnos premijera i predsjednika, ali i političku budućnost zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Kampanja je već itekako počela, a glavni akteri već su se ubacili u nove uloge. Na Pantovčaku kod predsjednika Milanovića, na proslavi povodom Dana oružanih snaga danas nije bilo premijera Plenkovića.

Trogrlić napominje kako se ta priča ponavlja već godinama.

"Milanović je to kao premijer radio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a sada Plenković to radi Zoranu Milanoviću. Mislim da je vrijeme da oni izađu iz 3.b i 4.c razreda, da sazriju i da se ponašaju dostojno svojih funkcija. Oružane snage, ali i građani zaslužuju nešto ozbiljnije ponašanje", uvjeren je Trogrlić.

Predsjednik Milanović i dalje ponavlja kako nije siguran da će izaći na parlamentarne izbore, a Troglić smatra kako su te izjave "bazi metafizike".

"Nisam uspio razumijeti da osoba koja bi trebala biti promotor demokratskih procesa, zagovara nešto drugo. Ako on ne izađe na izbore, zašto bi netko drugi izašao. Poruka je promašena, on šalje jednu negativnu poruku. Novinari nikad nisu inzistirali na odgovoru da se kaže za koga je tko glasao na izborima. To je poruka svim građanima da ostanu kući i ne izlaze na izbore", uvjeren je.

Politički akteri hvale se "kapitalcima" i nadmeću se tko je ugrabio kojeg kapitalca. Trogrlić objašnjava tko je uopće kapitalac u HR politici?

Problem kod Restart koalicije

"Pitanje je koliko ima tih slobodnih političkih kapitalaca. Možemo se složiti da postoje pojedinici koji mogu donijeti prevagu. Tipa, Raspudić može donijeti prevagu Mostu u Zagrebu ili Marijana Petir u šestoj izbornoj jedinici. Na lijevom spektru nismo našli neke značajnije igrače. Ali pravih kapitalaca nema, poput Mate Rimca, primjerice".

Restart koalicija predstavila je program, a Trogrlić kaže kako je jako pristojno što su na vrijeme predstavili program.

"Oni upadaju u problem kod nositelja tih programa, jer nositelj tog programa treba biti netko kome mi vjerujemo", kaže komunikolog.

Zanimljivo, ali na ovim izborima nema jakih protestnih stranaka. S tim se slaže i Trogrlić. "Takvih stranaka danas nema. One su s jedne stranke evoluirale, ali su dosta razasute i može se dogoditi da one uopće ne uđu u Sabor i da tu opciju nemamo zastupljenu".

Trogrlić smatra da je političko vrijeme Milana Bandića gotovo isteklo.

"Iako on nikada nije polučio jake rezultate na parlamentarnim izborima kao na lokalnim, ali onda je s dva mandata došao na 12, no danas mi djeluje da on nema više tu političku snagu, ali ni volju", smatra Trogrlić.

Ne vidi preveliki postizborni koalicijski potencijal Restart koalicije, dok za HDZ smatra da mu partner može biti Domovinski pokret. I jednima i drugima, partneri, mogu biti manjine, kaže Trogrlić.

"Problem je što se ljevici dogodilo, ono što se ranije događalo desnici. To je rasap glasova, fragmentiranost", zaključno poručuje Trogrlić.

