Milanović: "Kissinger iz Antunovca je tada bio protiv mimohoda, a sada se usudio to napraviti bez mene"

Predsjednik Zoran Milanović je pozvao građane da izađu na glasanje na predsjedničke izbore.

"Pozivam ljude da se pripreme, da izađu i glasaju, da ne prepuste stvar slučaju, da budu barem jednako agilni u broju i odazivu kao na parlamentarnim izborima. To je važno za hrvatsku demokraciju – građansku, a ne institucionalnu. Institucije u Hrvatskoj su ukradene, prisvojene, maznute, privatizirane i to najbolje vidimo na primjeru većine ustavnih sudaca, koji to sad uglavnom nisu", rekao je Milanović te podsjetio da su neki ustavni suci prekršili Ustav.

Također je ustvrdio da su premijer Andrej Plenković i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić opasni za demokraciju.

"Ovo je borba za hrvatsku demokraciju. Izađite. Predstoji ozbiljna utakmica i ništa nije gotovo. Treba se izboriti", istaknuo je.

Odgovorio je na pitanje o vojnom mimohodu za 30. obljetnicu Oluje, koja se obilježava iduće godine, te najavio da ju neće zabraniti.

"Mogao bih to zabraniti kao što je 2015. najavila moja prethodnica. Ja sam tada bio premijer i mi smo se 'drznuli' najaviti mimohod povodom 20. obljetnice hrvatske pobjede u Domovinskom ratu. Tada je novopečeni član HDZ-a Ivan Anušić, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. Ovog puta je Anušić najavio mimohod i ja ću to podržati, ali on se to usudio najaviti bez mene", rekao je Milanović.

"Taj mimohod će se održati i ja bih ga predložio, ali ga ne mogu organizirati bez materijalne potpore Vlade. Zajedno ćemo to organizirati na ponos hrvatskih ljudi, koji su pozdravili prije 10 godina, kada je Anušić bio protiv, kada je Vaso bio protiv, kada je Karamarko bio protiv, kada je Plenković bio protiv. Sad su za i radi toga izađite na izbore. Izborimo se jer to nisu ljudi od riječi i časti", zaključio je.

Pročitajte i ovo Imaju vremena za žalbu Predali su potpise, ali neće u utrku za Pantovčak: DIP objasnio zašto su odbijene tri kandidature za predsjednika

Pročitajte i ovo Sporna kava Oglasio se Nikica Jelavić: "Pozivam Kekine da kažu pravu istinu"