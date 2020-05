Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović prisustvovao je obilježavanju Dana hrvatske vojske i Dana hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman". Tom je prilikom odgovarao na pitanja novinara.

O dolasku premijera Andreja Plenkovića u srijedu pred Oružane snage kaže kako nije bio na pravi dan.

"Premijer je vjerojatno htio jučer održati politički govor o rezultatima svoje Vlade, što ja razumijem. Ja to, doduše, nisam radio tako u svoje vrijeme, a bilo je rezultata. To je njegovo pravo. Ja nisam htio. Jučer nije bio nikakav datum, danas je Dan Oružanih snaga", kazao je. Navodi da je razgovarao s vojnim vrhom danas i na tom sastanku nije bilo kamera. "Razgovor je trajao satima", istaknuo je Milanović.

"Ne živimo u vremenu poruka, vidjeli smo u ovoj krizi kako se ljudi znaju pobrinuti sami za sebe. Ljudi znaju što im je građanska mogućnost, što im je pravo - recimo da izađu na izbore. To radim već godinama i sad ih pozivam da to naprave. Ali je zanimljivo i neobično kako je jedna moja dobronamjerna i defanzivna izjava izazvala reakciju nekoliko analitičara, ne? To su oni koji pričaju što hoće i ne odgovaraju nikome. Niti se to može vrednovati", kazao je Milanović.

O glasanju i izlasku na izbore

"Ja nisam analitičar, ja sam izabrani Predsjednik Hrvatske i prema Ustavu jedina osoba koja je, s razlogom, stavljena u rezervat da ne može biti član nijedne stranke, da se ne može ni na koji način društveno organizirati i obnašati neku funkciju, neku javnu ili profesionalnu službu. Kad tako definirate predsjednika republike, onda je krajnje licemjerno tražiti od njega nešto više. On bi trebao pozvati ljude na izbore, a on sam se suzdržati", smatra Milanović.

Pozvao je građane da izađu na izbore i glasaju. "Vojnici prema zakonu ne smiju biti članovi političkih stranaka i nisu jedini, to se širi kao poplava. Suci, državni odvjetnici, automehaničari... ne znam tko još ne smije biti član političkih stranaka. To nije loše, ali hrvatski Ustav to ne predviđa. On kaže da jedino Predsjednik ne smije biti član, a svi ostali imaju temeljno pravo političkog organiziranja koje može biti ograničeno samo ako to prijeti Ustavnom poretku", objasnio je i dodao da trebamo biti svjesni kakve nedostatke naš pravni sustav ima.

"Imaš predsjednika koji ne može ništa, ali moraš izaći na izbore. Upravo suprotno, vi izađite, a ja ću vidjeti. Biračko pravo je građansko pravo, nije dužnost. Sve što radim jest to da pozivam ljude da to pravo i koriste", kazao je Milanović.

Prerada hrvatske nafte izvan zemlje

Što se tiče prerade nafte iz Hrvatske izvan Hrvatske, kaže kako nema dovoljno informacija. "Da bi netko imao stav, mora znati malo više. To da se hrvatska nafta prerađuje, primjerice, u Rijeci - moraju postojati poslovni razlozi. Ja nemam dovoljno informacija. Moraju se poznavati motivi vlasnika INA-e kako bi se znalo zašto ta nafta odlazi. To je bilo pogrešno, štetno za Hrvatsku", kazao je Milanović.

"Ne mogu reći, nafta koja se crpi u Hrvatskoj, koja je razlika ako se crpi u Rijeci, a prerađuje u Hamburgu. Nafta neće nestati ako je ima. Riječka rafinerija mora raditi i proizvoditi naftu. To je problem koji imamo s MOL-om i koji nikada nije precizno uređen ugovorom. To je bilo obećanje koje su ljudi iz Budimpešte dali. To je naslijeđen problem. Zna se tko je to potpisivao i tko je to predavao", smatra Milanović.

"Želim argumente. To je nafta. Zašto se ona mora prerađivati u Rijeci? To trebaju odgovoriti ljudi koji imaju vlasnički udio u cijelom poslu. Tko su ti ljudi? Ministar ili neki drugi koje je Vlada delegirala? To su pitanja na koja morate zatražiti odgovor od resornog ministra. Vrlo brzo ćete dobiti odgovor. Hrvatska javnost ima pravo na tu informaciju", poručio je Milanović.

O novom datumu Dana hrvatske državnosti

Za praznik 30. svibnja smatra kako nije datum koji odgovara svima u Hrvatskoj. "30. svibnja ne mogu nazivati Danom hrvatske državnosti. Taj je dan bio u devetom stoljeću. To je jedan praznik koji se političkim turbulencijama pomiče pa na kraju ljudi neće znati koji je koji praznik", kazao je.

"25. lipnja je datum s kojim se Hrvati navodno nisu nikad srodili, ali to je datum koji je svima u ovoj zemlji odgovarao. To su važne simboličke stvari. To nije parada, to su bitne stvari, hrvatska kultura duha", dodao je.

"Nitko nije imao problema s datumom 25. lipnja. Ni manjine. Ovaj novi stari datum nije stari nazivnik. To je datum koji je prihvatljiv svima u ovoj zemlji. To je datum s hrvatskog referenduma o neovisnosti Hrvatske", objasnio je Milanović.

"30. svibnja datum je u kojemu je konstituirano predsjedničko tijelo u bivšoj SFRJ i vijeća udruženog rada, u kojemu je jedna stranka ostvarila većinu, a za koju je glasala manjina građana. To nije zajednički datum", smatra Milanović.