Nešto je više od mjesec dana do parlamentarnih izbora, službena kampanja još nije počela, ali ona neslužbena u punom je jeku. O tome kako je izgledalo biti dio aktualne vlasti te što očekuje od sastavljanja nove Vlade razgovarali smo s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem.

Kad se osvrnemo na sve što se događalo u mandatu za nama, na brojne prelaske, pretrčavanja, žetončiće i dotad nezamislivu koaliciju HDZ-a i HNS-a, kako se osjećate što ste bili dio takve Vlade?

Vlada je počela u periodu ozbiljne duboke krize nakon kraha suradnje između HDZ-a i Mosta i završila je s dubokom krizom kao posljedicom COVID-19. U samoj koaliciji to je bilo doista teško razdoblje, posebno za zastupnike manjina jer su se govor mržnje i netolerancija manifestirali u Saboru i izvan Sabora. Bilo je iznimno teško politički djelovati u takvim okolnostima.

Andrej Plenković i Milorad Pupovac (Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL) Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Jeste li često morali gutati knedle i gaziti neka svoja uvjerenja sjedeći u ovoj Vladi? Je li vam žao što ste bili u toj Vladi?

O pozdravu ''Za dom spremni''

Imali smo ploču HOS-a u Jasenovcu koja je nakon negodovanja samo preseljena malo dalje u Novsku. Možete li ikako prihvatiti tezu da pozdrav 'Za dom spremni' nije ustaški, nego pozdrav pod kojim su se pripadnici HOS-a borili za Hrvatsku u Domovinskom ratu?

To je ustaški pozdrav i teško je, praktički nemoguće, pripisivati mu bilo koje drugo značenje nakon razdoblja ustaškog pokreta. Teško je to pravdati činjenicom da su neke formacije za vrijeme rata u Hrvatskoj pozdravljale tim pozdravom i s obzirom na to da su kasnije priključene HV-u da time taj pozdrav više nije ustaški. To ne odgovara činjenicama. Ti ljudi doista jesu veličali Pavelića i njegovu ustašku ideologiju. Neki od njih i danas to neskriveno pokazuju.

Milorad Pupovac Foto: Screenshot

Jeste li se zalagali kod premijera Plenkovića da se i zakonom zabrani taj pozdrav?

Razgovarali smo, ali premijer Plenković nije bio sklon zakonskim zabranama. Jedna stranka, koliko god bila moćna, a HDZ ima moć, ali je podijeljen oko pozdrava, nije dovoljna da taj pozdrav smjestimo tamo gdje mu je mjesto – u povijest.

O budućim koalicijama i Miroslavu Škori

Ovi bi izbori mogli biti vrlo neizvjesni. Velika koalicija, barem javno, odbacuje se kao mogućnost. Mislite li da je najizglednija buduća Vlada HDZ-a i Miroslava Škore?

U toj vlasti vi ne biste sudjelovali?

Nije popularno ni pametno to govoriti prije izbora. Mi znamo s kim ćemo sudjelovati, s kim nećemo. S onima koji su nam krali mandate sigurno nećemo, s onima koji su krenuli s parolama da je dosta sramotne koalicije sa SDSS-om, čime je počela nova faza antimanjinske i antidemokratske politike 2013. i 2014. godine, s njima i njihovim nasljednicima ili sljedbenicima sigurno nećemo.

Milorad Pupovac (Foto: Patrik Macek/PIXSELL) Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Što mislite o Miroslavu Škori?

''Danas neću reći da je potrebna velika koalicija''

Koliko je moguća pobjeda lijevog bloka, mislite li da bi oni u suradnji s manjinama mogli imati dovoljno za formiranje Vlade? Možete li zamisliti Davora Bernardića na mjestu predsjednika Vlade?

Odlaskom dijela HNS-a u koaliciju s HDZ-om i teškim riječima koje su pale na račun HNS-a, lijeva opcija izgubila je važnog partnera za formiranje većine i do danas nisu našli zamjenu. Da sam ja bio na poziciji ljudi koji vode SDP, bio bih oprezniji u obračunima.

Kaže da je dugo smatrao da je velika koalicija SDP-a i HDZ-a nešto što je dobro za Hrvatsku, da završi elemente građansko-političkog rata kroz koji smo prolazili 90-ih i danas. ''Neću to danas reći. Danas imamo kohabitaciju između predsjednika Republike koji je lijevi liberal i socijaldemokrat i HDZ-a koji se pokušava postaviti na desni centar. To bi mogao biti polukorak u tom smjeru'', objasnio je.

Milorad Pupovac (Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL) Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Je li vama zapravo bolja pozicija kad je HDZ na vlasti? U tom slučaju nemamo preglasnu ultradesnicu, šatoraše i slične manifestacije...

Pa dobro, nismo mi imali šatoraše uvijek i u svim razdobljima, oni su bili unutar HDZ-a sve do početka 2000. I kontrolirani unutar toga pod autoritetom predsjednika Tuđmana. Kasnije je HDZ pristupio metodama možemo institucionalno, a možemo i na ulici. Takav HDZ bio je zaustavljen kad smo pristupali EU-u i tad smo mogli sudjelovati u koaliciji. Kasnije, kad je predsjednik HDZ-a postao Tomislav Karamarko, to je postalo iznimno teško. On nije mogao vladati tako šarolikim društvom kao što je to činio Franjo Tuđman. Jaki HDZ može biti brana tome što se događalo u tim razdobljima.

''Bojimo se slabog HDZ-a, ali i slabog SDP-a''

Zašto tako misli, pogledajte u cijelom intervjuu, u kojem je komentirao teške riječi u pretkampanji te ocijenio zašto je Bernardić spominjao rektalni alpinizam u napadu na Gordana Jandrokovića. Otkrio je i koji će im biti glavni uvjet za ulazak u Vladu.

Očekujete li da će SDSS opet dobiti sva tri mjesta u 12. izbornoj jedinici?

Da, očekujemo. Ne vidimo nikakvu prepreku da se tri mandata dobiju.

Pozvali smo i naše čitatelje da nam šalju pitanja. Pogledajte kako je odgovorio na pitanja kad će na proslavu Oluje, podržava li Vučića, ali i kad će u mirovinu?

Kako je 2020. biti Srbin u Hrvatskoj?