Kako će se sve više građana cijepiti, dobro je podsjetiti i na moguće nuspojave od cjepiva i čuti savjete stručnjaka.

Vladimir Trkulja s Medicinskog fakulteta u Zagrebu objasnio reporterki Srni Bijuk objasnio je koje su to najčešće nuspojeve kod građana koji su se dosad cijepili.

''Vide se tipične nuspojave kao kod bilo kojeg cjepiva. Kada bismo stavili sve ljude na hrpu i zbrojili, onda je vjerojatno 75 posto imali nešto, tipa - bol, zatezanje na mjestu uboda. Tijekom tog ili idućeg dana možda neka temperatura, umor, slabost, bolovi u mišićima'', pojasnio je stručnjak za farmakologiju te dodao da to sve prođe u roku 48 sati. ''To su banalne stvari, i znači da cjepivo radi i to ne samo ovo za COVID'', istaknuo je Trkulja. Objašnjava da je time potaknuta aktivacija imunološkog sustava.

Postoje i slučajevi zgrušavanja krvi. Trkulja kaže kako nitko zapravo ne zna tko bi se trebao javiti liječniku prije cijepljenja. ''Gledano na učestalost takvih pojava u necijepljenoj populaciji, ne vidi se odskakanje po broju događaja. Ni sveukupno, ali ni pojedinačno. Ali za svakog čovjeka ponaosob, to zna onaj koji ima uvid u sve te detalje - postoje li druga objašnjenja ili nema nijednog razumnog i fiziološkog objašnjenja pa onda to pripisujemo cjepivu'', pojasnio je Trkulja.

Istaknuo je kako ne postoji biljeg ili karakteristika osobe, iako se govorilo da su češće kod mlađih žena. ''To su vrlo mali i slabi signali. Nitko vam ne može reći da ćete prepoznati nekoga kome je ta vjerojatnost veća'', rekao je Trkulja.

S kojim nuspojavama se treba javiti liječniku?

"Ove stvari koje smo opisali prolaze spontano ili uz blagu pomoć 24, 48 do 72 sata. Stvari koje perzistiraju, koje su jakog intenziteta, bolovi u trbuhu, grudima, glavobolje koje ne reagiraju. Ili se javljaju sa odgodom. Ne da počnu nakon par sati pa popuštaju nakon dva dana nego naknadno, nakon dva tri dana počnu, to bi možda moglo ukazivati da se nešto događa. Vjerojatnost je zanemarivo mala, ali znamo da postoji. Svaki čovjek je čovjek za sebe. To su neki signali'', zaključio je Trkulja.

