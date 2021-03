Liječnica Jelena Krajačić-Bucić iz HALMED-a govorila je o cjepivu AstraZenece te je navela i koje su do sada prijavljene nuspojave u Hrvatskoj.

"U Hrvatskoj nije prijavljen nijedan tromboembolijski slučaj, sve ove pojave su vezane uz primjenu cjepiva AstraZenece u drugim zemljama EU. S obzirom na to da je serija o kojoj se radi veličine milijun doza, za očekivati je da će se pojavljivati nuspojave prema onim nuspojavama koje su opisane u informacijama o lijeku. Stoga ove nuspojave, s obzirom na to da nisu uključene u informacije o lijeku, one se posebno trenutno razmatraju i ocjenjuju se pri Europskoj agenciji za lijekove. Za sada, preliminarni rezultati ne dovode u uzročno-posljedičnu vezu s primjenom cjepiva", kazala je Krajačić-Bucić gostujući na N1.

Krajačić-Bucić je otkrila i koje se nuspojave najčešće javljaju nakon cijepljenja cjepivom AstraZenece.

"Do sada je zaprimljeno nešto više od 350 nuspojava koje su u 90% slučajeva blage naravi. Odnose se na glavobolju, zimicu, umor, bol na mjestu primjene, bol u mišićima, zglobovima, povišenu temperaturu, a 10% slučajeva su nešto malo veće nuspojave. Međutim, trenutno su one u ocjenjivanju. Ono što se može potvrditi je da su te nuspojave u skladu s opisanim nuspojavama u informacijama o lijeku, a slične su i nuspojavama koje se odnose na ostala cjepiva koja su trenutno u primjeni", objasnila je Krajačić-Bucić.